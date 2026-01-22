©️ABCテレビ

京セラドーム大阪付近の大正橋の欄干には、よく見ると音符がデザインされている。音符のメロディは、ベートーヴェン作曲『第九』こと交響曲第9番第4楽章『歓喜の歌』だ。それは、全国各地を股にかけた壮大なミステリーの“序曲”だった！ この謎に、崖っぷち状態なABCテレビ入社11年目の福井治人アナウンサーたち“NDY”が挑んだ結果……!?

歴史探訪プランナー・森なおみさんによると大正橋は、「大阪にゆかりのある曲を（橋の設計者が欄干に）入れたいと試みたんですけど、あの五線譜にピタッと収まる曲がなかったということで『第九』が選ばれている」そうだ。しかし森さんの考えでは、その『第九』には壮大なストーリーが秘められているそう。彼女いわく『第九』には、「大正区にいたある人達を称えた物語」があり、その人達とは「さまざまな日本初に貢献した」らしい。

そこで福井アナとタレントの河合郁人、A.B.C-Zの塚田僚一のNDYトリオは、全国各地を調査して、さまざまな日本初に貢献した人達を解明することに！ 彼らに森さんが提示したヒントは、「福岡・久留米市のＲ」「広島・似島のＢ」「徳島・鳴門市のＤ」「愛知・名古屋市東区のＰ」「千葉・習志野市のＳ」の5つだ。

福井アナが0点ばかり（最高得点はわずか33点）なため、彼になんとしてでも100点を取らせたい塚田は、「他の仕事、俺捨てる！」と、謎解きに専念することを宣言！ 塚田に同意した河合と福井アナも、「みんなで仕事を捨てます！」と宣言し、他の仕事のスケジュールを度外視して、3人一緒に調査することにした。

やる気満々のNDYトリオは、福岡県久留米市を訪れ、駅前で巨大なタイヤのモニュメントを発見。久留米市がゴム産業発祥の地だと知り、近くのブリヂストン久留米工場を見学したが、Ｒに関連するものを見つけられなかった。

ほかにもNDYトリオは、Ｒが頭文字の陸上自衛隊久留米駐屯地へ。戦争遺跡の1つ・円形野外講堂を発見し、「戦争で亡くなった方を弔うため、陸軍の基地だった場所で『第九』を歌った」と推理した。

さらにNDYトリオは、「とんこつラーメン発祥の地」の石碑を発見し、調査を中断しておいしいラーメンをモグモグ。「いろいろ見ましたけど、久留米のＲはラーメンでいいですか？」「いいよ！」「間違いない！」「絶対そう！」などと安直な推理をしたが、『第九』との関係性が全くわからないため、調査を続けることにした。

NDYトリオが次にやってきたのは、広島県の似島。広島といえば、人類史上初の原子爆弾被害地だ。当時似島は被爆者の受け入れ先の1つで、現在は原爆関連のものが多数ある。そのため3人は、「Ｂは爆弾（BOMB）」を意味すると考えたが、たまたま発見したある説明版から考えを改めることに。

それは、似島が「ドイツ生まれの銘菓・バウムクーヘン日本伝来の地」だと説明する看板。看板によると第一次世界大戦のとき似島では、「ドイツ兵の捕虜収容所があったことからドイツとの文化交流が行われた」らしい。看板付近には、バウムクーヘンで有名な洋菓子ブランド・ユーハイムが命名権取得者である、ユーハイム似島歓迎交流センターが！ そのためNDYトリオは、「Bはバウムクーヘンで間違いない」と考えて、次の目的地へ向かった。

徳島県鳴門市を訪れたNDYトリオは、頭文字がＤのドイツ関連施設の多さにビックリ。ドイツ村公園には板東俘虜（捕虜）収容所跡があり、その説明には、「通称『第九』がアジアで初めて全曲演奏された場所である」という記載が！ 3人は、似島と鳴門市の関連性を発見できて大喜びしたが、久留米市だけ繋がらないため、すぐさま頭を抱えた。

そんなときに塚田が、久留米市のブリヂストン関係者の「ドイツ人の方の技術とか協力とかもありながら自動車タイヤの製造にチャレンジした」という説明を思い出した！ さらには、ゴムが英語で「RUBBER」だと気づき、河合は「久留米のブリヂストンの技術者もドイツ人捕虜だった」と推理。そこからNDYトリオは、「久留米市のRはRUBBER、似島のBはバウムクーヘン、鳴門市のDは第九。それぞれの場所に共通するのはドイツ人捕虜」「大正橋の『第九』はドイツ人捕虜を称えるため」と考えをまとめた。

NDYトリオの推理の結果は、100点満点中……なんと100点！ ちなみに3人が調査しなかった愛知県名古屋市東区のＰは、「超熟のPasco（パスコ）」でお馴染みの敷島製パン。敷島製パンの初代技師長は、日本で初めて本場ドイツ式パン製造方法を伝授したドイツ人捕虜だ。千葉県習志野市のＳはソーセージ。ソーセージ職人だったドイツ人捕虜のおかげで、習志野市は日本ソーセージ製法伝承の地とされている。

河合の「大正区にもドイツ人捕虜収容所があった」という推理も正解！ ユーハイム創業者や『第九』初演メンバーがもともと収容されていたのは、かつて大正区にあった大阪俘虜（捕虜）収容所だ。収容所が大阪から似島に移る際にユーハイム創業者も移送されたため、似島がバウムクーヘン発祥の地になったのだった。

念願の初100点に、福井アナは大歓喜！ 河合と塚田に抱き着き、「本当に嬉しい！」「やっとNDYになれた気がした！」と涙声で喜びをかみしめた。河合と塚田も、「よかった～新年早々100点取れて！」「全部キレイに繋がった！」としみじみ。福井アナの「まさに歓喜の瞬間を迎えられた！」という言葉に、その場にいる全員が笑顔になった。

なお、感動の結末を迎えたNDYの謎解きは、2026年1月2日に放送された情報番組『newsおかえり』（毎週月曜～金曜午後3時40分、ABCテレビ）人気コーナー「なんでやねん!?」の特別編第7弾『河合郁人＆A.B.C-Z塚田×福井アナ「なんでやねん!?全国大調査お正月SP」』で紹介された。

