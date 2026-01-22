男性の中にはモテ自慢をしたい人もいると思いますが、嘘をついてまでやることではありませんよね。ただ、嘘がバレて大恥をかいた人もいるようで……？ 今回は、嘘がバレた偽モテ男が大恥をかいた話をご紹介いたします。

彼女はフリー素材？

「大学に超ナルシストな男がいるのですが、いつもモテ伝説を自慢していて、『本当にモテるの？』と疑心暗鬼になっていました。イケメンってわけでもないし、性格もひねくれてるのに、モテる理由がわからなかったんです。なによりも本当にモテる人は、いちいち自慢なんてしないと思うし。でも彼の自慢は止まらず、『俺ってモテるから女は一人に絞れないんだよね』『ほら、これ今の彼女』『めっちゃかわいくね？』と写真を見せびらかしていて、適当にスルーしていました。

そんなある日、彼の友達が『お前の彼女ってモデルとかしてるの？』『このフリー素材ってお前の彼女じゃね？』と言って、写真を見せると彼はしどろもどろに。どうやらフリー素材の女性の写真を、自分の彼女だと偽っていたようです。そこまでしてモテ自慢をしたいんだな、となんだかかわいそうに思えましたね」（体験者：20代 女性・学生／回答時期：2025年11月）

▽ 嘘をついてまでモテていることをアピールしたいなんて、とんだ見栄っ張りですね。バレたときの恥ずかしさを想像できなかったのでしょうか……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。