ありとあらゆる“ネコいぬ情報”をワイドショー形式で紹介する情報バラエティ『ネコいぬワイドショー』（BS朝日）。

1月23日（金）放送の同番組では、「ネコいぬ×キッズ 萌えキュン選手権」や「甲斐犬をパートナーに 人といぬを幸せに導く活動」などを紹介する。

【写真】ネコから抱っこをせがんで大ジャンプ！大好きな女の子との“萌えキュン”な1枚

今回のゲストは、ネコいぬコメンテーターのみりちゃむ。積極的な保護活動を行っているというみりちゃむだが、現在自宅ではネコを6匹、いぬを1匹飼っているのだそう。

一風変わった名前のネコいぬたちだが、飼い主自身も巻き込んだ秀逸なネーミングセンスにさらば青春の光・森田も絶賛する。

◆ネコいぬ×キッズ 萌えキュン選手権

ネコいぬと赤ちゃんの“最強コラボ”による萌えキュン動画を特集する。

ネコを愛しすぎて365日愛情表現が止まらない女の子と、それを受け入れるスコティッシュ・フォールドにはMCの森千晴アナや森田も「いいよね〜」と思わず笑顔に。

生後2カ月の赤ちゃんとあくびがシンクロするフレンチ・ブルドッグや、帰宅した大好きな女の子に抱っこをせがんで玄関で大ジャンプするネコも登場する。

さらに、寝かしつけのプロとして赤ちゃんと一緒に基地で眠るラブラドール・レトリーバーなど、種を超えた深い絆と天使のような寝姿に癒やされる。

◆甲斐犬をパートナーに 人といぬを幸せに導く活動

福島県いわき市の保護施設では、天然記念物であり“一代一主”の忠誠心を持つ甲斐犬を主に保護している。

その強い忠実さゆえに、環境の変化で人を噛んでしまうこともある甲斐犬たち。

元ラブホテルを改装した施設では、1000坪のドッグランでの集団生活を通じて「いぬ社会のルール」を学ばせているのだという。

先住の甲斐犬たちが手本となり、新入りや飛びつき癖のあるいぬたちを優しく、時には厳しく教育。人といぬが再び幸せに共生するための、愛ある矯正活動に密着した。