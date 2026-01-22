新潟県内に出されていた「大雪警報」は解除されましたが、強い冬型は２５日頃まで続く見込みです。



２２日午前１０時３３分に新潟地方気象台が発表した「大雪に関する新潟県気象情報」によりますと、中越では２３日夕方から２４日にかけて、大雪による交通障害に警戒してください。



北陸地方の上空約５０００メートルには氷点下３６℃以下の強い寒気が断続的に流れ込む見込みで、中越では２４日にかけて警報級の大雪となる所があるでしょう。





その後も、新潟県では２５日頃にかけて警報級の大雪となる可能性があります。上・下越、佐渡では、予想より寒気が強まった場合や雪雲が同じ地域に流れ込み続けた場合には、警報級の大雪となる可能性があります。◆２２日午前１０時現在の２４時間降雪量です。十日町 ５９センチ妙高市関山 ５７センチ ※欠測値を含む上越市安塚 ４３センチ ※欠測値を含む◆雪の予想・２３日正午までに予想される２４時間降雪量は多い所で、下越 平地 １５センチ下越 山沿い ５０センチ中越 平地 ５０センチ中越 山沿い ８０センチ上越 平地 ３０センチ上越 山沿い ６０センチ佐渡 １５センチ・２３日正午から２４日正午時までに予想される２４時間降雪量は多い所で、下越 平地 ４０センチ下越 山沿い ５０センチ中越 平地 ７０センチ中越 山沿い ７０センチ上越 平地 ５０センチ上越 山沿い ７０センチ佐渡 ３０センチ・２４日正午から２５日正午までに予想される２４時間降雪量は多い所で、下越 平地 ３０センチ下越 山沿い ５０センチ中越 平地 ５０センチ中越 山沿い ７０センチ上越 平地 ４０センチ上越 山沿い ７０センチ佐渡 ３０センチ中越では２３日夕方から２４日にかけて、大雪による交通障害に警戒してください。新潟県では２５日頃にかけて大雪による交通障害に注意・警戒し、電線や樹木などへの着雪、なだれ、路面の凍結にも注意してください。