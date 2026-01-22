【大雪警戒】県内では今後も警報級大雪の可能性 中越は引き続き警戒を 22日昼から23日昼までに最大で平地50センチ、山沿い80センチ予想《新潟》
新潟県内に出されていた「大雪警報」は解除されましたが、強い冬型は２５日頃まで続く見込みです。
２２日午前１０時３３分に新潟地方気象台が発表した「大雪に関する新潟県気象情報」によりますと、中越では２３日夕方から２４日にかけて、大雪による交通障害に警戒してください。
北陸地方の上空約５０００メートルには氷点下３６℃以下の強い寒気が断続的に流れ込む見込みで、中越では２４日にかけて警報級の大雪となる所があるでしょう。
上・下越、佐渡では、予想より寒気が強まった場合や雪雲が同じ地域に流れ込み続けた場合には、警報級の大雪となる可能性があります。
◆２２日午前１０時現在の２４時間降雪量です。
十日町 ５９センチ
妙高市関山 ５７センチ ※欠測値を含む
上越市安塚 ４３センチ ※欠測値を含む
◆雪の予想
・２３日正午までに予想される２４時間降雪量は多い所で、
下越 平地 １５センチ
下越 山沿い ５０センチ
中越 平地 ５０センチ
中越 山沿い ８０センチ
上越 平地 ３０センチ
上越 山沿い ６０センチ
佐渡 １５センチ
・２３日正午から２４日正午時までに予想される２４時間降雪量は多い所で、
下越 平地 ４０センチ
下越 山沿い ５０センチ
中越 平地 ７０センチ
中越 山沿い ７０センチ
上越 平地 ５０センチ
上越 山沿い ７０センチ
佐渡 ３０センチ
・２４日正午から２５日正午までに予想される２４時間降雪量は多い所で、
下越 平地 ３０センチ
下越 山沿い ５０センチ
中越 平地 ５０センチ
中越 山沿い ７０センチ
上越 平地 ４０センチ
上越 山沿い ７０センチ
佐渡 ３０センチ
中越では２３日夕方から２４日にかけて、大雪による交通障害に警戒してください。新潟県では２５日頃にかけて大雪による交通障害に注意・警戒し、電線や樹木などへの着雪、なだれ、路面の凍結にも注意してください。