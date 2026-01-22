「キム・ミンジェの退場後、完璧なプレーを披露した」途中出場でCBに入ったバイエルン伊藤洋輝をドイツメディアが称賛「シームレスに試合に溶け込んだ」【CL】
現地１月21日に開催されたチャンピオンズリーグのリーグフェーズ第７節で、伊藤洋輝が所属するドイツ王者バイエルンがユニオン・サン＝ジロワーズとホームで対戦した。
終始ゲームを支配したバイエルンは52分に先制。マイケル・オリーセの右CKにニアサイドで反応したハリー・ケインがヘディングシュートを叩き込んだ。さらにその２分後にはケインが敵陣ボックス内で倒されてPKを獲得。これをイングランド人FWが自ら決めて追加点を奪う。
その後、63分のキム・ミンジェの退場でバイエルンは数的不利になったものの、そのまま逃げ切り、２−０の勝利を収めた。
この一戦に伊藤は途中出場。キム・ミンジェが退場となった直後の67分からセンターバックのポジションに入り、堅実なパフォーマンスを見せた。
そんな日本人DFに対して、ドイツメディア『FOCUS』は採点記事で「３点」（ドイツメディアの評価は１が最高、６が採点）を与えて、「キム・ミンジェの退場後、センターバックのポジションを引き継ぎ、試合終了まで完璧なプレーを披露した」と評した。
また、『sport１』も同じく「３点」を付与。「退場となったキム・ミンジェに代わってセンターバックに入り、勝利に貢献した。大きなプレッシャーに直面することなく、シームレスに試合に溶け込んだ」と賛辞を贈っている。
なお、白星を飾ったバイエルンはリーグフェーズ残り１試合を残して決勝トーナメント進出を決めた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
