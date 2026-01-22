「先発が必要だ」「すぐに実現せよ」決勝点→次の試合でまさかのスタメン落ち…日本代表MFの起用法に現地ファンから不満噴出！地元メディアも疑問視「過小評価されている」
リーズの日本代表MF田中碧は加入１年目の昨シーズン、主軸としてチャンピオンシップ（イングランド２部）優勝とプレミアリーグ昇格に大きく貢献した。
だが、今季はリーグ戦では先発が７試合のみ。終盤に投入されるゲームも少なくない。
直近のフルアム戦も、前週のFAカップで決勝ゴールを決めたにもかかわらず、またもベンチスタート。それでも、81分からの出場で決勝点の起点となり、そのパフォーマンスを評価された。
そんな状況に対し、リーズの地元メディア『MOTLeedsNews』は、「リーズのファンは田中碧がもっと多くの試合に出場すれば、チームはもっと良くなると主張している。田中のさらなる出場を要求している」と報道。次のような声を紹介している。
「田中の先発が必要だ」
「田中を入れなければならない。ピッチ上には守備側の選手が多すぎる。中盤と攻撃の間に大きな創造性の欠落がある」
「田中とグルエフの交換はすぐに実現する必要がある」
同メディアは、「田中の粘り強さは過小評価されており、相手チームの守備を破る能力ゆえに、彼のハードワークと守備への貢献はしばしば見過ごされている」と指摘している。
「このMFは、評価されている以上に守備がしっかりしており、中盤でパスをインターセプトしたり、身体を張ってシュートをブロックしたりすることがよくある。田中は中盤での守備で十分力を発揮できるだけでなく、接戦では守備を崩す鍵となる存在でもある」
攻守に貢献できる27歳に対し、ファンやメディアの評価は高い。だが、ダニエル・ファルケ監督の序列は変えるつもりはないようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】田中碧が絶妙の浮き球パスで劇的決勝弾を演出！
