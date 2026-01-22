JR山手線と京浜東北線が朝ラッシュ時に運休したことで約67万人に影響が及んだ。「改札混みすぎて出られない」「乗り換えも無理すぎる」「地獄の朝」などとSNS上でも悲鳴のような投稿が相次いだ。なぜJR東日本では近年、「人為的ミス」によるトラブルが相次いでいるのか。（ライター 前林広樹）

JR山手線と京浜東北線が運休で

約67万人が大混乱！「地獄の朝」

1月16日、首都圏の交通網は麻痺状態に陥った。JR山手線と京浜東北線が始発から午後1時過ぎまでほぼ全線にわたって運休。東海道線なども含めると総計230本が運休し、354本が最大490分（8時間10分）遅れるという大規模な混乱となった。

首都圏の大動脈の朝ラッシュを直撃したことで、通勤・通学客を中心に約67万人に影響を及ぼした。車内に閉じ込められた乗客のうち15人が体調不良を訴え、5人が病院に搬送される事態にも陥った。

振替輸送の対象となった私鉄の京急や、東京メトロ、あるいはバスなど他社の利用客にも影響は及んだ。品川駅や上野駅などでは、「人がいすぎて進めない」「改札混みすぎて出られない」「乗り換えも無理すぎる」「地獄の朝」「耐えるしかない」などとSNS上でも悲鳴のような投稿が相次いだ。

この大型トラブルの原因とは？なぜJR東日本の首都圏各線は近年、「人為的ミス」によるトラブルが相次いでいるのか。

