「中国にさえ後れを取る屈辱」中国の決勝進出に韓国メディアは愕然！危機感を露わ「今や中国がライバル」「日本には大きく差をつけられた」【U-23アジア杯】
サウジアラビアで開催中のU-23アジアカップは１月20日に準決勝が行なわれ、日本が韓国に１−０、中国がベトナムに３―０で勝利。決勝に駒を進めている。
日本に敗れた韓国のメディアは、初めてグループステージを突破した中国の決勝進出に落胆。『OSEN』は「韓国サッカーが中国にさえ後れを取る屈辱が現実のものとなった」と嘆いた。
また『スポーツ朝鮮』は「大騒動だ。韓国代表、中国に逆転負け！２連敗は、偶然ではなかった。今や中国がライバルだ」と題した記事を掲載。中国の躍進を、おどろきをもってこう報じた。
「中国は今回の勝利でグループステージから５試合連続無失点を続けた。中国は史上初のU-23アジアカップ優勝を目前にしている。グループステージを通過したことからが途方もない奇跡と評価されたが、もう日本を相手に優勝まで狙うチームになった」
そして、「韓国にとってこれは残念な結果だ」と綴り、日韓戦に敗れて３位決定戦に回った自国の現状を悲嘆した。
「一部のアナリストは、今回の韓国代表のパフォーマンスは予想通りだったと指摘する。昨年、韓国代表は中国に２連敗し、すでにその実力のなさを露呈していた。韓国サッカーの未来を担うと目されていた年代の選手たちは、中国と日本に大きく差をつけられている。韓国サッカーは今後も中国との対戦でも苦戦が続きそうだ」
中国の台頭に危機感を抱いているようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
