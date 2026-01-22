¡ÖÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ï½ª¤ï¤Ã¤¿¡×¡Ö¥Ù¥È¥Ê¥à¤è¤ê³Ú¤À¡×ÆüÃæÀï¤òÁ°¤ËÃæ¹ñ¤´°Õ¸«ÈÖ¤ÎÈ¯¸À¤¬ÊªµÄ¡ª³¤³°¥á¥Ç¥£¥¢¤ÏÎä¤ä¤ä¤«¡Ö¶¸¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡ÖÆüËÜ¤¬Í¥Àª¤À¡×
¡¡¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Ç³«ºÅÃæ¤ÎU-23¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¤Ç·è¾¡¤Ë¿Ê¤ó¤ÀU-23ÆüËÜÂåÉ½¤Ï£±·î24Æü¡¢Ï¢ÇÆ¤ò·ü¤±¤ÆÃæ¹ñ¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¡¡Âç°ìÈÖ¤òÁ°¤Ë¡¢Ãæ¹ñ¤ÎÃøÌ¾¤Ê¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¡¢¥É¥ó¡¦¥ë¡¼¤ÎÈ¯¸À¤¬ÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ãæ¹ñ¤Î¥Ý¡¼¥¿¥ë¥µ¥¤¥È¡Ø¥½¡¼¥Õ¡¼¡Ù¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¡Ö¥Ù¥È¥Ê¥à¤è¤êÆüËÜ¤¬¤è¤ê´ÊÃ±¤À¡£Ãæ¹ñ¤¬É¬¤º¾¡¤Ä¡×¤È¤·¡ÖÆüËÜ¤Ï¥Ù¥È¥Ê¥à¤è¤ê¤â³Ú¤À¡£Ãæ¹ñ¤ÏÉ¬¤º¾¡¤Ä¡£ÆüËÜ¤Ë¾¡¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤Î¼çÄ¥¤ò¾ÚÌÀ¤¹¤ë¡£ÆüËÜ¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ï½ª¤ï¤Ã¤¿¡×¤ÈÈ¯¸À¤·¤¿¤Î¤À¡£
¡Ø¥½¡¼¥Õ¡¼¡Ù¤Ï¡Ö¥É¥ó¡¦¥ë¡¼»á¤Î¼«¿®¤Ïº¬µò¤Î¤Ê¤¤¼«¿®¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Î¾¥Á¡¼¥à¤Î²áµî¤ÎÀïÀÓ¤¬¤½¤ì¤òÎ¢ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£U-23Ãæ¹ñÂåÉ½¤ÏU-23ÆüËÜÂåÉ½¤È¤Î²áµî£³²ó¤ÎÂÐÀï¤ÇÍ¥°Ì¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢£²¾¡£±ÇÔ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£1991Ç¯¤È2017Ç¯¤Ë¤Ï£²¡Ý£±¤Ç¾¡Íø¤·¡¢2024Ç¯¤Î¥°¥ë¡¼¥×¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï£±ÅÀº¹¤ÇÀËÇÔ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¤¸¡¢¤µ¤é¤Ë¤³¤¦Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤Ê¤¼¥É¥ó¡¦¥ë¡¼¤Ï¡ØÆüËÜ¤ÎÊý¤¬³Ú¤À¡Ù¤È¸À¤Ã¤¿¤Î¤«¡©¤½¤Î¸°¤ÏÀï½ÑÅª¤ÊÁêÀ¤Ë¤¢¤ë¡£Á°²óÂç²ñÍ¥¾¡¤ÎU-23ÆüËÜÂåÉ½¤Ï£µ»î¹ç¤Ç12ÆÀÅÀ¤òµó¤²¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Ê¿¶ÑÇ¯Îð¤Ï¤ï¤º¤«20ºÐ¤Èº£Âç²ñ¤ÇºÇ¤â¼ã¤¯¡¢ÂçÉñÂæ¤Ç¤Î·Ð¸³¤âÈæ³ÓÅªÀõ¤¤¡£²¿¤è¤ê¤â¡¢ÆüËÜ¤¬¥Ý¥¼¥Ã¥·¥ç¥ó¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ë¤³¤À¤ï¤ë»ÑÀª¤È¡¢Ãæ¹ñ¤¬²á¾®É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦Ç§¼±¤¬¡¢¥Ï¥¤¥×¥ì¥¹Àï½Ñ¤Ø¤È·Ò¤¬¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡£¤³¤ì¤Ï¥¢¥ó¥È¥Ë¥ª´ÆÆÄ¤¬ºÇ¤â´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ëÅ¸³«¤À¡£Áê¼ê¤¬¥é¥¤¥ó¤ò¹â¤¯¤¹¤ì¤Ð¤¹¤ë¤Û¤É¡¢Ãæ¹ñ¤Î¼éÈ÷Åª¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¥¢¥¿¥Ã¥¯¤ÎÍ¸úÀ¤ÏÈôÌöÅª¤Ë¹â¤Þ¤ë¡£½à·è¾¡¤Ç¥Ù¥È¥Ê¥à¤Ë£³¡Ý£°¤Ç¾¡Íø¤·¤¿»î¹ç¤Ï¤½¤Î¹¥Îã¤À¡×
¡¡¤³¤ÎÈ¯¸À¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¡ØSPOTV NEWS¡Ù¤Ï¡Ö·è¾¡¿Ê½Ð¤Ç¡¢Ãæ¹ñ¤Î¼«¿®¤Ï¶¸¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸«½Ð¤·¤òÂÇ¤Á¡¢¡ÖÃæ¹ñ¤¬·è¾¡¤Ë¿Ê½Ð¤·¡¢¼«¿®¤¬Å·¤òÆÍ¤¯¤è¤¦¤À¡£ÆüËÜ¤Þ¤ÇÀ©°µ¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¼çÄ¥¤¬½Ð¤¿¡×¤ÈÊó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ç¤Ï¡Ø¥Ü¡¼¥ë¤Ï´Ý¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ï¤¶¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢²¿¤¬µ¯¤³¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢¸½¾õ¤Î¼ÂÎÏ¤À¤±¤ÇÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤È¡¢ÆüËÜ¤¬Í¥Àª¤À¡×¤ÈÎä¤ä¤ä¤«¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÃíÌÜ¤ÎÆüÃæÀï¤Ï¡¢²Ì¤¿¤·¤Æ¤É¤ó¤Ê·ë²Ì¤Ë¤Ê¤ë¤«¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
¡Úµ»ö¡Û¡Ö¥¢¥¸¥¢ºÇ¶¯¤ÏÆüËÜ¤À¡×¡Ö¥ì¥Ù¥ë¤Îº¹¤¬Âç¤¤¹¤®¤ë¡×¡È£²ºÐ¾å¡É¤Î´Ú¹ñ·âÇË¤ÎÂç´ä¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ËÂÐÀï¹ñ¥Õ¥¡¥ó¤ÏÃ¦Ë¹¡ª¡ÖÆüËÜ¤Ï£²ºÐ²¼¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤«¡×¡ÚU-23¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¡Û
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
