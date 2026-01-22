日向坂46正源司陽子『週刊少年チャンピオン』表紙＆巻頭グラビアに登場！「2026年も全力で素敵な景色を見に行きたい」

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

日向坂46の正源司陽子が『週刊少年チャンピオン』8号（1月22日発売）の表紙＆巻頭グラビアに登場する。

■どこまでもまっすぐな瞳と、圧倒的な透明感！

1月28日リリースの最新シングル「クリフハンガー」でもフロントメンバーを務めるグループ屈指の人気メンバー、正源司陽子が『週チャン』2度目の登場。

ドット柄の赤いワンピースに身を包んで微笑むカットから、パジャマ姿でリラックスした笑顔を見せるショットまで、どこまでもまっすぐな瞳と、圧倒的な透明感で魅了する。グループの未来を背負う最強アイドルの笑顔を目に焼き付けよう。

両面BIGポスターが特別付録として付く他、限定QUOカード200名プレゼント企画も。

■正源司陽子 コメント