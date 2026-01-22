日向坂46正源司陽子『週刊少年チャンピオン』表紙＆巻頭グラビアに登場！「2026年も全力で素敵な景色を見に行きたい」
日向坂46の正源司陽子が『週刊少年チャンピオン』8号（1月22日発売）の表紙＆巻頭グラビアに登場する。
■どこまでもまっすぐな瞳と、圧倒的な透明感！
1月28日リリースの最新シングル「クリフハンガー」でもフロントメンバーを務めるグループ屈指の人気メンバー、正源司陽子が『週チャン』2度目の登場。
ドット柄の赤いワンピースに身を包んで微笑むカットから、パジャマ姿でリラックスした笑顔を見せるショットまで、どこまでもまっすぐな瞳と、圧倒的な透明感で魅了する。グループの未来を背負う最強アイドルの笑顔を目に焼き付けよう。
両面BIGポスターが特別付録として付く他、限定QUOカード200名プレゼント企画も。
■正源司陽子 コメント
たくさん素敵なシチュエーションで撮影いただきありがとうございました！ 公園で走り回ったりと、私らしさや子供っぽい一面などもたくさん撮っていただけてとっても楽しかったです!!（笑） 2026年も、全力で素敵な景色を見に行きたいと思っています。これからも宜しくお願いいたします♡
(C)秋田書店 (C)Seed & Flower合同会社 (C)藤本和典
■書籍情報
2026.01.22 ON SALE
『週刊少年チャンピオン』8号
■リリース情報
2026.01.08 ON SALE
日向坂46
DIGITAL SINGLE「クリフハンガー」
2026.01.15 ON SALE
日向坂46
DIGITAL SINGLE「君と生きる」
2026.01.28 ON SALE
日向坂46
SINGLE「クリフハンガー」
■関連リンク
『週刊少年チャンピオン』公式X
https://x.com/Weekly_Champion
日向坂46 OFFICIAL SITE
https://www.hinatazaka46.com/