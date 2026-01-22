米津玄師「IRIS OUT」オリコン週間ストリーミング18連覇達成

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

米津玄師の「IRIS OUT」が、オリコン週間ストリーミングランキング（1月26日付）において、18週連続1位を記録。男性ソロアーティスト歴代単独1位の連続1位獲得週数を自己更新した。

■Billboard JAPANストリーミング3億再生はソロアーティスト最速！

また、Billboard JAPANチャートのグローバル・ジャパン・ソングス Global Japan Songs Excl. Japan（1月15日公開）においても首位を記録し、17連覇を達成。

さらに、オリコン週間合算シングルランキング（1月26日付）において、「IRIS OUT / JANE DOE」が累積PT数202.5万PTとなり、「Lemon」「馬と鹿」「KICK BACK」に次いで、自身4作目となるダブルミリオンポイントを達成。加えて、Billboard JAPANにおけるストリーミングの累計再生回数が3億回を突破。18週での3億回再生突破は、ソロアーティストとして史上最速の記録となった。

劇場版『チェンソーマン レゼ篇』主題歌の「IRIS OUT」は、2025年9月15日のリリース以降、国内・国外を含めた歴代チャート記録を続々と塗り替え、“歴代最高記録”を樹立する快挙を達成。

Billboard JAPAN 総合ソング・チャート“JAPAN Hot 100”（2025年10月1日公開）において、2023年の集計指標変更後、史上最多となる歴代最高ポイント数記録を樹立。ストリーミング・ソング・チャート“Streaming Songs” （2025年10月1日公開）では、日本楽曲史上最高再生数を記録。ストリーミング・ソング・チャート“Streaming Songs”（2025年10月15日公開)では、チャート史上最速 累計1億回再生を記録するという快挙を樹立した。

オリコン週間ストリーミングランキング（2025年10月6日付）では、オリコン史上最高週間再生数を記録し、歴代最高記録を樹立。同ランキング（2025年10月20日付）では登場4週目で史上最速での1億回再生突破の快挙となった。また、2025年11月24日付では、登場9週目で歴代1位タイ・ソロアーティスト史上最速となる累計2億回再生を記録。2026年1月12日付では、登場16週目でソロアーティスト史上最速となる累計3億回再生を記録。

米Billboard・グローバル・チャート“Global 200”（2025年10月4日付/2025年10月11日付）で2週連続5位にランクインし、日本語楽曲の最高位となり、歴代最高記録を樹立。“Global Japan Songs Excl. Japan”（2025年11月13日公開）では、国内楽曲の国外週間再生回数において、歴代最多記録となった。Spotifyデイリーバイラルチャート（2025年11月5日付）では、50以上の国と地域でチャートイン。「IRIS OUT」が世界中でヒットしている。

(C) 2025 MAPPA／チェンソーマンプロジェクト (C)藤本タツキ／集英社

■リリース情報

2025.09.15 ON SALE

DIGITAL SINGLE「IRIS OUT」

2026.02.27 ON SALE

ANALOG「IRIS OUT / JANE DOE」

※輸入盤の特性上、海外での製造や輸送の状況により、発売日が数ヵ月遅れる場合あり

