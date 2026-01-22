木村拓哉が自身のInstagramのストーリーズを更新し、私服ショットを公開。刺繍が印象的なスカジャンをさらりと着こなした姿に、注目が集まっている。

【画像】木村拓哉のスカジャンを主役にした私服コーデ／GDCのアイテムを着こなす木村拓哉

■刺繍が映えるスカジャン姿を披露した木村拓哉

投稿された写真には、ポケットに手を入れ、うつむき加減に立つ木村の姿が収められている。黒のニット帽にクリアフレームのサングラスを合わせ、グレーのスウェット上下にブラウンのシャツをレイヤード。ブラックのスカジャンを主役にした、落ち着いたコーディネートを披露した。

このスカジャンは、スタイリスト・フォトグラファー・クリエイティブディレクターとして活躍する熊谷隆志が手がけるストリートブランド〈GDC（ジーディーシー）〉と、1940年代からスカジャンを制作してきた老舗〈テーラー東洋〉による初のコラボレーションモデル。

GDCを象徴する8芒星「STA」モチーフや、東洋特有のタッチで表現されたカタカナ表記の「ジーディーシー」、さらに龍や富士山の刺繍が配され、存在感のある仕上がりとなっている。

木村もこのデザインを気に入ったようで、ストーリーズには「洒落乙」と短い言葉が添えられている。

木村拓哉のストーリーズをチェック！

https://www.instagram.com/takuya.kimura_tak/

■熊谷隆志が木村拓哉の写真を公開「thank you」

また、熊谷もこの写真を自身のInstagramにアップし、「thank you」とメッセージを送った。

■GDCのアイテムを着こなす木村拓哉