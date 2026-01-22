木村拓哉が「洒落乙」と絶賛の刺繍スカジャン披露！スウェット上下にシャツを重ね、スカジャン主役の私服コーデ
木村拓哉が自身のInstagramのストーリーズを更新し、私服ショットを公開。刺繍が印象的なスカジャンをさらりと着こなした姿に、注目が集まっている。
【画像】木村拓哉のスカジャンを主役にした私服コーデ／GDCのアイテムを着こなす木村拓哉
■刺繍が映えるスカジャン姿を披露した木村拓哉
投稿された写真には、ポケットに手を入れ、うつむき加減に立つ木村の姿が収められている。黒のニット帽にクリアフレームのサングラスを合わせ、グレーのスウェット上下にブラウンのシャツをレイヤード。ブラックのスカジャンを主役にした、落ち着いたコーディネートを披露した。
このスカジャンは、スタイリスト・フォトグラファー・クリエイティブディレクターとして活躍する熊谷隆志が手がけるストリートブランド〈GDC（ジーディーシー）〉と、1940年代からスカジャンを制作してきた老舗〈テーラー東洋〉による初のコラボレーションモデル。
GDCを象徴する8芒星「STA」モチーフや、東洋特有のタッチで表現されたカタカナ表記の「ジーディーシー」、さらに龍や富士山の刺繍が配され、存在感のある仕上がりとなっている。
木村もこのデザインを気に入ったようで、ストーリーズには「洒落乙」と短い言葉が添えられている。
木村拓哉のストーリーズをチェック！
https://www.instagram.com/takuya.kimura_tak/
■熊谷隆志が木村拓哉の写真を公開「thank you」
また、熊谷もこの写真を自身のInstagramにアップし、「thank you」とメッセージを送った。