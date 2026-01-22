11時の日経平均は929円高の5万3704円、アドテストが279.44円押し上げ 11時の日経平均は929円高の5万3704円、アドテストが279.44円押し上げ

22日11時現在の日経平均株価は前日比929.41円（1.76％）高の5万3704.05円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1325、値下がりは237、変わらずは34と、値上がり銘柄の割合が80％を超えている。



日経平均プラス寄与度トップはアドテスト <6857>で、日経平均を279.44円押し上げている。次いでＳＢＧ <9984>が219.00円、東エレク <8035>が181.50円、ディスコ <6146>が66.85円、レーザーテク <6920>が29.41円と続く。



マイナス寄与度は58.56円の押し下げでファストリ <9983>がトップ。以下、イオン <8267>が10.83円、豊田通商 <8015>が7.32円、住友鉱 <5713>が6.55円、荏原 <6361>が4.98円と続いている。



業種別では33業種中27業種が値上がり。1位は精密機器で、以下、ガラス・土石、鉄鋼、情報・通信と続く。値下がり上位には小売、非鉄金属、水産・農林が並んでいる。



※11時0分8秒時点



株探ニュース

