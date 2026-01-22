「北極星くらいの高さまで見えていた」北海道や岩手でもオーロラ観測　大規模“太陽フレア”で2年ぶりの「磁気嵐」も…GPSなどに影響の恐れも

19日に発生した最大規模の「太陽フレア」の影響で、20日から21日にかけて欧州や日本各地で幻想的なオーロラが観測された。気象庁は今回のフレアの影響で、約2年ぶりとなる「磁気嵐」が観測されたと発表。GPSや航空・船舶無線などに影響が出る可能性があるとして、注意を呼びかける。

グリーンランドやカナダでも“幻想的な光”

夜空を舞う緑の帯、ヨーロッパ各地で観測されたオーロラが20日夜、日本でも観測された。

その美しさの一方で、様々な影響が心配される事態となっている。

夜空を染める赤と緑の光はイギリス北部・スコットランドでカメラに収められたオーロラだ。

またグリーンランドでは、緑の光が円を描くようにゆらめき、カナダでは空全体が幻想的な光に包まれた。

19日夜から20日未明にかけてドイツ、フランスなどヨーロッパの広い地域でオーロラが観測された。

20日夜からは、日本でも各地で確認された。

21日午前2時頃から4時頃にかけて北海道の東部・白糠町で撮影されたオーロラの様子だ。

撮影者：

何回かオーロラ撮影は成功しています。青い筋が何本か入っているのですが、青い筋のオーロラはなかなか撮ったことはなかったのでうれしかったです。

オーロラは20日午後6時〜9時頃、北海道北部の名寄市でも見られた。

撮影者：

最初見えたときは結構高い位置まで赤いなと思った。北極星くらいの高さまで見えていたので、すごく満足です。お〜出た出たって感じだった。

「Xクラス」の爆発現象が招く“通信リスク”

オーロラが確認されたのは、北海道だけではない。

岩手・宮古市で20日午後8時半〜9時半頃、撮影されたオーロラだ。夜空がほんのりと赤く染まっているのがわかる。

今回は、なぜ世界のこれほど広い範囲でオーロラが確認されたのか。

山陽学園大学 講師・米田瑞生さん：

1月19日に太陽でフレアと呼ばれる爆発的な現象が起きて、この現象に伴って大量のプラズマが宇宙空間に放たれた。それによってオーロラが激しく起きるような現象が起きていて、これが「オーロラブレイクアップ」と呼ばれる現象です。

今回の太陽フレアは、Xクラスと呼ばれる最も規模の大きなフレアだったという。

山陽学園大学 講師・米田瑞生さん：

太陽風は太陽から吹き付けている風のようなものがあって、普段フレアが起きてから地球に到達するまで約2日かかっているのが、今回（フレア発生から）1日で着いている。なので、高速の太陽風と特徴づけられています。

一方で、気象庁は今回の太陽フレアの影響により、約2年ぶりに「磁気嵐」を観測したと発表した。

GPS機能や船舶や航空無線などに影響が出る可能性があると、注意を呼びかけている。

