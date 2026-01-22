過去最高値を記録！「金（ゴールド）」投資は今からでも遅くない？「これからも値上がりする」とされる4つの理由を解説

あらゆる情報と金融商品があふれる現代。30〜40代に最適な資産形成の選択肢は？経済評論家・マネーコンサルタントの頼藤太希さんが解説する。



文＝頼藤太希 図版＝（株）Money＆You

金（ゴールド）価格の上昇はとどまることを知りません。2023年8月に1グラム1万円を超えた時には大きなニュースになりましたが、その後2025年9月に2万円、2026年1月21日には1グラム2万7000円を突破し、過去最高値を記録。短期間で急激な上昇を続けています。

実は、2007年以降で見れば、米国株価指数「S&P500」よりも値上がりしています。

読者の中には、これだけ上昇していると今から金に投資するのは遅いのではないかと思う方もいるのではないでしょうか。

本稿では金価格が上昇する要因を解説し、今から金に投資するのは全く遅くないということをお伝えしたいと思います。

2019年からは急激に上昇

まずは金価格の推移を確認しておきましょう。

国内小売価格に注目すると、1990年から2000年にかけては1グラム＝1000円台でしたが、2018年には4000円台に上昇。2019年からは急激に上昇しています。近年は海外価格ベースの金価格よりも国内小売価格ベースの金額のほうが大きく値上がりしています。後述しますが、これは大幅に円安になった影響です。

直近5年間の金価格の推移では値下がりしている局面はあまりなく、足元は地政学リスクの高まりを受けて急上昇していることがわかります。

金価格は短期的には下がることもあるかもしれませんが、中長期的には上昇していくでしょう。要因はいくつかあります。

理由1：「地政学リスク」の回避

大きな理由は「地政学リスク回避」です。金は昔から、地政学的な問題（政治・戦争・天災）や世界経済を揺るがすような事態が発生したときの資産の逃避先となっています。そのため、「有事の金」と呼ばれています。

実際、世界各国の中央銀行も分散投資の一環として、地政学リスクに対するヘッジとして、金を購入しています。World Gold Council（ワールド・ゴールド・カウンシル）のデータによると、世界各国の中央銀行は2010年から2024年まで、15年連続で金を購入していることがわかります。

注目は2022年〜2024年です。世界各国の中央銀行はこの3年間、毎年合計1000トン以上の金を購入しています。なお、2025年の購入量ですが第3四半期まで公表されています。2025年第3四半期までの購入量は合計で633.6トンとなっています。

需要の高まりに合わせるように、金価格も上昇していることが読み取れます。2022年といえば、ロシアがウクライナに侵攻を始めた年です。地政学リスクが高まったことを受けて各国が金を購入しています。

今後も世界の不確実性が高い状態が続くならば、中央銀行が金を購入する状態が続き、金価格は上昇していくものと考えられます。

理由2：実物資産・原材料としての需要

金は宝飾品やアクセサリーによく使われています。オリンピックなどスポーツの大会で優勝すれば「金メダル」がもらえますよね。いずれにしても「金には価値がある」というイメージがあるはずです。金の価値は昔も今も世界各国で認められていて、世界中でその価値がゼロになることは考えにくい「実物資産」として扱われています。

また、電子機器部品（スマホ・PCの基板）、医療機器（ステント・体外診断キット）、美容（フェイスパック）、航空宇宙（宇宙服ヘルメット）など加工性、電気伝導性、希少性から幅広い分野で活用されています。

金価格は需要と供給の関係で変わります。需要が供給を上回れば価格は上昇し、反対に需要が供給を下回れば価格は下落します。金の埋蔵量には明確な上限は存在しませんが、現在の確認埋蔵量は約5万トン〜6万4000トンと推定されています。供給量が一定であれば、需要が増えていけば自ずと価格は上昇することになります。

理由3：インフレだから

インフレは、お金の価値が下がることを意味します。しかし、金の価格はインフレに応じて上がる傾向があるため、金を保有していることで資産の目減りを防ぐ効果が得られます。

株式投資の名著として知られるジェレミー・シーゲル『株式投資 第6版 長期投資で成功するための完全ガイド』には、1802年から2021年までの200年以上にわたって1ドルを株・長期国債・短期国債・金・米ドルの5つの資産に投資した場合の年次の実質トータルリターン指数の推移が示されています。

「実質」なのでインフレ率を控除したグラフです。上昇が大きいのは株式であり、年6.9%となっているので、資産形成に株式への投資は欠かせないことがわかります。

金は年0.6%なので、インフレ率を超えて大きく増やせる資産ではありませんが、インフレ率に合わせて金価格も上昇していることがわかるので、インフレに強い資産と言えます。

理由4：円安だから

金価格は為替レートも関係します。世界では金は米ドル建てで取引されていますが、日本国内の金価格はそのときの為替レートで円換算して「１グラム＝○円」と公表しています。

2022年1月ごろまで１ドル＝115円ほどだった為替レートは、ウクライナショックを機に円安が進行。その後、日米金利差拡大などを背景に円安が進展し、本稿執筆時点の2026年1月20日は１ドル＝約158円となっています。

今後も円安傾向は続く見通しです。

米国金利は利下げ局面、円金利は利上げ局面で日米金利差は縮小していくものと見られていますが、足元は円安が進展。

理由の一つは、デジタル赤字の拡大。日本が海外のデジタルサービス（クラウド、動画配信、アプリ、広告など）を利用する代金の支払いが、日本が海外から受け取るデジタル関連の収入を上回り、収支が赤字になる状態を指します。デジタル赤字の拡大が、円安の加速要因になっています。

もう一つは、地政学リスクでもある「米中の対立」です。以前は地政学リスクが高まった時は、日本円は逃避資産として人気があり「円高」になっていました。「遠い戦争は日本円への回避」だったわけですが、米中対立は日本が最も近い位置にいます。日本の国力が下がっているという問題もありますが、日本円は今や安全資産ではなくなってしまったのです。

米中対立に伴い日本円が回避されているので、円安が進展している状況です。米中の覇権争いは今後も続くため、円安傾向も続いていくでしょう。そうなれば、金価格も上昇していくことになります。

おすすめの投資方法

金に投資する方法は、「金地金（きんじがね）」や「金貨」などの現物で購入する方法、毎月一定額ずつ金の現物を購入する「純金積立」、金に投資する「投資信託」や「ETF（上場投資信託）」を購入する方法などがあります。

おすすめの投資方法は「純金積立」「投資信託」です。

純金積立は1000円と少額からスタートできますし、積み立てで購入することで価格変動のリスクを抑えることができます。

金投資信託も積立投資ができます。NISAを活用すれば利益にかかる税金をゼロにできます。保管場所を気にする必要もありませんし、ネット証券を活用すれば100円と少額から投資ができ、手数料の面でも割安です。

実質リターンの推移で見たように、資産形成のメインはやはり株式や投資信託です。

よって、金はあくまでも資産の一部で保有するのが良いでしょう。地政学リスクが顕在化すれば、株式市場の暴落は避けられません。その際、資産全体の値下がりリスクを抑えるために金を組み込んでおくのが基本戦略です。

頼藤 太希（よりふじ・たいき）

経済評論家・マネーコンサルタント。（株）Money＆You代表取締役。中央大学商学部客員講師。早稲田大学オープンカレッジ講師。ファイナンシャルプランナー三田会代表。