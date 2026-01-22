MSYのブランド「GRAPHT」は、「ストリートファイター 6」サポータータオルの新作3種を発売する。1月22日11時よりGRAPHT公式ECサイト（GRAPHT OFFICIAL STORE）にて予約販売を開始した。予約期間は2月16日23時59分までとなり、価格は各2,970円。

今回発売されるのは、「ストリートファイター 6」（カプコン）のYear 2、Year 3でプレイアブルキャラクターとして実装された「エレナ」、「サガット」、「C.ヴァイパー」がデザインされたサポータータオル。格闘ゲームの大会・イベント会場はもちろん、配信視聴や自宅での観戦など、キャラクターやプレーヤーを応援するシーンを彩り、盛り上がりを後押しする。サイズは770×340×5mm（横×縦×厚み）と大判で、素材は綿100％。

なお、「ストリートファイター 6」とコラボレーションした「サポータータオル」は、新作3種を加えて全30種のラインナップとなった。

ストリートファイター 6 サポータータオル エレナ

ストリートファイター 6 サポータータオル サガット

ストリートファイター 6 サポータータオル C.ヴァイパー

【ストリートファイター 6 サポータータオル 全30種】

