¡Ú£Í£Ì£Â¡Û¥Ó¥·¥§¥Ã¥È¤¬¥á¥Ã¥ÄÆþÃÄ²ñ¸«¤Ç°ÕÍß¡Ö¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤ÏÄ©Àï¡×¡Ö½àÈ÷¤Ï¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡£Í£Ì£Â¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ï£²£±Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£²£²Æü¡Ë¡¢¥á¥Ã¥Ä¤ÎËÜµòÃÏ¥·¥Æ¥£¡¦¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ü¡¼¡¦¥Ó¥·¥§¥Ã¥ÈÆâÌî¼ê¡Ê£²£·¡Ë¤ÎÆþÃÄ²ñ¸«¤ÎÌÏÍÍ¤òÊó¤¸¤¿¡£
¡¡¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤«¤é£Æ£Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥Ó¥·¥§¥Ã¥È¤Ï¥á¥Ã¥Ä¤È£³Ç¯Áí³Û£±²¯£²£¶£°£°Ëü¥É¥ë¡ÊÌó£±£¹£¹²¯±ß¡Ë¤Ç·ÀÌó¡£ÇØÈÖ¹æ¤Ï¡Ö£±£¹¡×¤Ë·èÄê¤·¤¿¡£ËÜÎÝÂÇ²¦£±ÅÙ¡¢ÄÌ»»£²£·£´ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Á¡¢¶¯ÂÇ¤Î³°Ìî¼ê¤È¤·¤ÆÌÄ¤é¤·¤¿Éã¥À¥ó¥Æ¡¦¥Ó¥·¥§¥Ã¥È»á¤¬¥á¥¸¥ã¡¼£²Ç¯ÌÜ¤Î£¸£¸Ç¯¤ËÇØÉé¤Ã¤¿¡¢¤Ê¤¸¤ß¿¼¤¤¿ô»ú¤Î°ì¤Ä¤À¡£
¡¡ÃíÌÜ¤Îµ¯ÍÑË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢²ñ¸«¤ËÆ±ÀÊ¤·¤¿¥Ç¥Ó¥Ã¥É¡¦¥¹¥¿¡¼¥ó¥ºÊÔÀ®ËÜÉôÄ¹¤Ï¡¢ÀµÍ··â¼ê¤Î¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³¡¦¥ê¥ó¥É¥¢ÆâÌî¼ê¡Ê£³£²¡Ë¤È¤Î·ó¤Í¹ç¤¤¤«¤é¥Ó¥·¥§¥Ã¥È¤ò¡Ö»°ÎÝ¼ê¡×¤È¤·¤Æµ¯ÍÑ¤¹¤ëÊý¿Ë¤òÌÀ¸À¤·¤¿¡£
¡¡¹â¹»»þÂå°ÊÍè¤È¤Ê¤ë»°ÎÝÅ¾¸þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥Ó¥·¥§¥Ã¥È¤Ï¡Ö¡ÊÆóÎÝ¼ê¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¤·¤¿ºòµ¨¤Î¡Ë¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤ò·Ð¸³¤·¡¢¥·¥ç¡¼¥È¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤Ï¼Î¤Æ¤¿¡£¤¿¤À¾¡¤Á¤¿¤«¤Ã¤¿¤À¤±¤À¡×¤È¾¡Íø¤òºÇÍ¥Àè¤¹¤ë»ÑÀª¤ò¶¯Ä´¡£¤¹¤Ç¤Ë¼«Âð¤Ç¤ÎÎý½¬¤ò³«»Ï¤·¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Î¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤Ç¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤ÎÌ¾»°ÎÝ¼ê¥Þ¥Ã¥È¡¦¥Á¥ã¥Ã¥×¥Þ¥óÆâÌî¼ê¡Ê£³£²¡Ë¤Ë¤â½õ¸À¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ºòµ¨¡¢¥¢¡¦¥ê¡¼¥°ºÇÂ¿¤Î£±£¸£±°ÂÂÇ¤òÊü¤Á¡¢£Í£Ì£ÂÁ´ÂÎ£²°Ì¤ÎÂÇÎ¨£³³ä£±Ê¬£±ÎÒ¤òµÏ¿¤·¤¿¼ã¤¥Ò¥Ã¥È¥á¡¼¥«¡¼¤Ï¿·Å·ÃÏ¤ËÇ³¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤¬Ä©Àï¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤·¡¢¤½¤ì¤òÈò¤±¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£½àÈ÷¤Ï¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¤à¤·¤í¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤³¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ÏÁª¼ê¤ËÀÕÇ¤¤òµá¤á¤ë¡£ºÇ¹â¤Î¼«Ê¬¤Ç¤¢¤ê¤¿¤¤¤È´ê¤¦Áª¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ï¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê¤³¤È¤Ç¤·¤«¤Ê¤¤¡×¡£³èÌö¤¬³Ú¤·¤ß¤À¡£