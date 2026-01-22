セブンスイーツ、パッケージ刷新 チョコ新商品も一挙登場【一覧】
【モデルプレス＝2026/01/22】セブン‐イレブン・ジャパンでは、スイーツのパッケージを含めて大きく見直し、全国のセブン‐イレブン店舗にて順次発売する。
これまで味や品質にこだわった商品づくりを徹底して取り組んできたセブン‐イレブンは、改めて伝えたい「ワクワク感」や「新しさ」に対して、今回新たに「しあわせ食感」というコンセプトのもと、商品を発売。口に入れたときに「とろっ」や「ふわっ」等の食感で、しあわせな気持ちになっていただきたい、そんな願いを込めた「しあわせ食感」は、食べる前のワクワクする気持ちと、そのワクワクを裏切らないおいしさと楽しさがある商品を届ける。
また、バレンタイン時期に合わせ、チョコレートを使用した新たな商品も用意。売場で商品を選ぶときから「ワクワク感」や「新しさ」そして、ひとくち目から「しあわせな食感」を感じてもらえるように、今後も商品を展開していくという。なお、商品により発売日は異なる。（modelpress編集部）
【クワトロチョコエクレア】
・発売日：1月24日（土）〜順次
・販売エリア：全国
・「パキッ」「ふわっ」の異なる食感とクワトロチョコ（4種のチョコ具材）が1度に堪能できるエクレア。チョコクリームは、クーベルチュールチョコを使用し、芳醇な香りとなめらかなくちどけを、ダークチョコクリームは、濃厚な香りとコクのある味わいが楽しめる。
【雲どら つぶあん＆ホイップ】
・発売日：1月24日（土）〜順次
・販売エリア：全国
・雲のような「ふわふわ」の食感が特長の生地に、北海道十勝産小豆を使用した粒感のあるつぶあんとなめらかなみるくホイップクリームを挟んだ、新感覚のどらやき。
【とろ生食感チーズケーキ】
・発売日：1月20日（火）〜順次
・販売エリア：全国
・クリームをふんだんに使用し、高温短時間で焼き上げることで、濃厚なのにまるでレアのような「とろける」食感を実現したベイクドチーズケーキ。味わいと食感のアクセントに、底にビスケットを敷いた。
【ガーナ ショコラ生どら焼】
・発売日：2月3日（火）〜順次
・販売エリア：全国
・ロッテ「ガーナ」とのコラボ商品。ふわもち食感のココア風味の生地に、濃厚な味わいのガナッシュと口どけなめらかなチョコクリームを挟んだどら焼。
【ガーナ ショコラカヌレ】
・発売日：2月3日（火）〜順次
・販売エリア：沖縄県除く全国
・ロッテ「ガーナ」とのコラボ商品。ガーナチョコレートの特長である、ミルクが効いたコクのある味わいを表現した。外はかりっと、中はもちっとした食感が特長。
【ショコラオランジュの和パフェ】
・発売日：2月3日（火）〜順次
・販売エリア：沖縄県除く全国
・ぷるもち食感のオレンジ葛ゼリー、チョコムース、ミルクムースの上に、濃厚なチョコもち、チョコクリーム、チョコソース、オレンジピール、爽やかな酸味の効いたオレンジわらび餅を盛り付けたパフェ。
【とろける濃厚生チョコ】
・発売日：2月3日（火）〜順次
・販売エリア：全国
・芳醇なカカオの香りと、口に入れた瞬間とろけだす究極の口どけ。濃厚なしあわせが広がる贅沢な一口サイズの生チョコ。
【まるごと一粒 ショコラ苺大福】
・発売日：2月10日（火）〜順次
・販売エリア：沖縄県除く全国
・まるごと一粒の苺をチョコの風味が豊かな濃厚チョコあんと柔らかい餅生地で包んだ。苺の甘酸っぱさと濃厚チョコの甘みが相性抜群。
【濃厚チョコプリン】
・発売日：2月10日（火）〜順次
・販売エリア：沖縄県除く全国
・2種類のチョコを使用したミルクチョコプリンにホワイトチョコクリームを絞った、チョコ好きにはたまらない仕立て。底面にはチョコクリームソースが入っており、最後までチョコの余韻を感じられる1品。
【写真】櫻井翔「セブン‐イレブン」新CM"天海祐希オーナー"店舗でアルバイト
