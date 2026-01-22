相田翔子 （C）モデルプレス

【モデルプレス＝2026/01/22】元Winkでタレントの相田翔子が1月20日、オフィシャルブログを更新。特製の卵かけごはんを公開し、注目が集まっている。

元Winkメンバー「珍しいトッピング」昆布の佃煮など盛られた特製TKG

◆相田翔子「私のお気に入り」特製卵かけごはんのトッピング披露


相田は「美味しくて新鮮な卵を頂いたので やっぱり やりますよ〜 大好きな卵かけごはん」とつづり、写真を投稿。「ロケ先の福岡のお母さんに教えて頂いて以来 昆布の佃煮とごまとごま油を絡めて食べるのが私のお気に入り！」と紹介している。

◆相田翔子の投稿に反響


この投稿は「珍しいトッピング」「美味しそう」「炊きたてごはんに合いそう」「真似したい」と話題を呼んでいる。（modelpress編集部）

