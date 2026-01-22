相田翔子「私のお気に入り」特製卵かけごはん披露「珍しいトッピング」「真似したい」と絶賛の声
【モデルプレス＝2026/01/22】元Winkでタレントの相田翔子が1月20日、オフィシャルブログを更新。特製の卵かけごはんを公開し、注目が集まっている。
【写真】元Winkメンバー「珍しいトッピング」昆布の佃煮など盛られた特製TKG
相田は「美味しくて新鮮な卵を頂いたので やっぱり やりますよ〜 大好きな卵かけごはん」とつづり、写真を投稿。「ロケ先の福岡のお母さんに教えて頂いて以来 昆布の佃煮とごまとごま油を絡めて食べるのが私のお気に入り！」と紹介している。
この投稿は「珍しいトッピング」「美味しそう」「炊きたてごはんに合いそう」「真似したい」と話題を呼んでいる。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】元Winkメンバー「珍しいトッピング」昆布の佃煮など盛られた特製TKG
◆相田翔子「私のお気に入り」特製卵かけごはんのトッピング披露
相田は「美味しくて新鮮な卵を頂いたので やっぱり やりますよ〜 大好きな卵かけごはん」とつづり、写真を投稿。「ロケ先の福岡のお母さんに教えて頂いて以来 昆布の佃煮とごまとごま油を絡めて食べるのが私のお気に入り！」と紹介している。
◆相田翔子の投稿に反響
この投稿は「珍しいトッピング」「美味しそう」「炊きたてごはんに合いそう」「真似したい」と話題を呼んでいる。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】