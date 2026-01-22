SixTONES¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼6¼þÇ¯µÇ°Æü¤ËÅÜÅó¤ÎÅÅÇÈ¥¸¥ã¥Ã¥¯¡ÖÀ¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¤Ç¹ë²Ú¡×¡Ö¹¬¤»¤Ê1Æü¡×È¿¶ÁÁê¼¡¤°¡Ú¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë°ìÍ÷¡Û
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2026/01/22¡ÛSixTONES¤¬1·î22Æü¡¢TBS·Ï¡ÖTHE TIME,¡×¡ÊËè½µ·îÍË¡Á¶âÍË¡¿¤¢¤µ5»þ¡Á¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¡£CD¥Ç¥Ó¥å¡¼6¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¡¢³Æ¶É¤ÇÅÅÇÈ¥¸¥ã¥Ã¥¯¤ò¤·¡¢ÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖÄ«¤«¤é¥Ó¥¸¥åÎÉ¤¹¤®¡×¤ÈÏÃÂê¤ÎSixTONES
º£²ó¡¢ÅÅÇÈ¥¸¥ã¥Ã¥¯¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡ÖTHE TIME,¡×¡£ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È¡¢6¿Í¤Ï¡Ö¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¸µµ¤¤è¤¯°§»¢¤ò¤·¤¿¡£
¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎµþËÜÂç²æ¤Ï¡Öº£Æü¤¬¥Ç¥Ó¥å¡¼6¼þÇ¯¤ÎÅöÆü¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤ó¤ÊÆü¤Ë6¿Í¤ÇÄ«¤«¤é½Ð±é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤ÆËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¡×¤È´¶¼Õ¡£¥¸¥§¥·¡¼¤È¿¹ËÜ¿µÂÀÏº¤Ï¡¢VTR¤ËÆþ¤ëÁ°¤Ë¤Ï·Ú²÷¤Ê¥¹¥Æ¥Ã¥×¤òÆ§¤ß¡¢´î¤Ó¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤ÎÊüÁ÷¤ò¼õ¤±¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÄ«¤«¤éÀ¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¤Ç¹ë²Ú¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÄ«¤«¤é¥Ó¥¸¥åÎÉ¤¹¤®¡×¡Ö´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¡Ö¹¬¤»¤Ê1Æü¡×¤ÈÈ¿¶Á¤¬Â³¡¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÅÅÇÈ¥¸¥ã¥Ã¥¯¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤¬6¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ÎTBS¤Ç¡¢½Ð±é»þ´Ö¤â5»þ36Ê¬¤È¡¢6¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤À¿ô»ú¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡Ö»þ´Ö¤â¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤Æ°¦´¶¤¸¤ë¡×¡Ö¤Á¤ã¤ó¤È6¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤ÇSixTONES¤é¤·¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤â´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
5»þÂæ¡§TBS·Ï¡ÖTHE TIME,¡×
6»þÂæ¡§¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¤á¤¶¤Þ¤·¥Æ¥ì¥Ó¡×
7»þÂæ¡§ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡ÖZIP¡ª¡×
9»þÂæ¡§ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡ÖDayDay.¡×
11»þÂæ¡§TBS·Ï¡Ö¤Ò¤ë¤ª¤Ó¡×
12»þÂæ¡§¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¤Ý¤«¤Ý¤«¡×
15»þÂæ¡§¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡Ö¥Ê¥¤¥Ä¥¶¡¦¥é¥¸¥ª¥·¥ç¡¼¡×
20¡Á21»þº¢¡§YouTubeÀ¸ÇÛ¿®
¢¡SixTONES¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼6¼þÇ¯ÅöÆü¤ËÅÅÇÈ¥¸¥ã¥Ã¥¯
¢¡1·î22ÆüSixTONESÅÅÇÈ¥¸¥ã¥Ã¥¯¡Ú¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¡Û
??ËÜÆü1·î22Æü¤Ï#SixTONES¥Ç¥Ó¥å¡¼6¼þÇ¯º× ?— SixTONES / ¥½¥Ë¡¼¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯ (@SixTONES_SME) January 21, 2026
TBS·Ï¡ÖTHE TIME,¡×
¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¤á¤¶¤Þ¤·¥Æ¥ì¥Ó¡×
ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡ÖZIP!¡×¤Ø
À¸½Ð±é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿
???????
¤³¤Î¤¢¤È¤ÎÀ¸½Ð±é¤â¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯??#SixTONES_MILESixTONES #»²¤ëSixTONES pic.twitter.com/6JS3H03fnX
