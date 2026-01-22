THE RAMPAGE藤原樹、オフ感溢れるタンクトップ姿にファン悶絶「需要ありすぎ」「彼女目線の写真が最高」
【モデルプレス＝2026/01/22】THE RAMPAGEの藤原樹が1月20日、自身のInstagramを更新。ハワイでのオフショットを公開し、注目が集まっている。
【写真】28歳LDH人気イケメン「彼女目線の写真が最高」悶絶級のタンクトップ姿
藤原は「沢山食べた」とつづり、ハワイで撮影された写真を投稿。2つのご飯プレートを両手に乗せた写真では白いタンクトップを、生クリームがたっぷりとトッピングされたケーキを眺める写真ではグレーのタンクトップを合わせ、鍛えられた腕が際立つ姿を披露している。
この投稿に「オフ感すごい」「いっぱい食べる君が好き」「美味しそう」「需要ありすぎ」「ハワイ投稿嬉しい」「タンクトップ姿格好いい」「幸せそうな姿に胸キュン」「彼女目線の写真が最高」などと反響が集まっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】28歳LDH人気イケメン「彼女目線の写真が最高」悶絶級のタンクトップ姿
◆藤原樹、ハワイでのタンクトップ姿披露
藤原は「沢山食べた」とつづり、ハワイで撮影された写真を投稿。2つのご飯プレートを両手に乗せた写真では白いタンクトップを、生クリームがたっぷりとトッピングされたケーキを眺める写真ではグレーのタンクトップを合わせ、鍛えられた腕が際立つ姿を披露している。
◆藤原樹の投稿に反響
この投稿に「オフ感すごい」「いっぱい食べる君が好き」「美味しそう」「需要ありすぎ」「ハワイ投稿嬉しい」「タンクトップ姿格好いい」「幸せそうな姿に胸キュン」「彼女目線の写真が最高」などと反響が集まっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】