¡Ú¥¤¥á¥¯¥é¤ÎÊ¸²½»Ë¢Á°ÊÔ¡Û¡Ö²¿¤Ç¤â¤¢¤ê¡×¤Ç¥¢¥¤¥Ç¥¢É´½Ð¡Ä¥¤¥±¥¤¥±¥É¥ó¥É¥ó¤À¤Ã¤¿¥¤¥á¥¯¥é²«¶â´ü
ÀÉ÷Â¯¤Î¡ÖÊ¸²½»Ë¡×¤È¤â¤¤¤¨¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¥×¥ì¥¤¤ÎÎò»Ë¤òÉ÷Â¯¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡¦À¸¶ðÌÀ»á¤¬¼èºà¤·¤¿Ï¢ºÜÂè£²²ó¤ÎÁ°ÊÔ¡£Ê¿À®½é´ü¤Ë¤¿¤Á¤Þ¤ÁÎ®¹Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¤¥á¥¯¥é²Ú¤ä¤«¤Ê¤ê¤·º¢¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¥æ¥Ë¡¼¥¯¤¹¤®¤ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤¬Â³¡¹¤È¡Ä
»þÂå¤ÏÊ¿À®¤ËÆþ¤ê¡¢¥¤¥á¥¯¥é¤Ï½Ö¤¯´Ö¤Ë¿Íµ¤¶È¼ï¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¤¤¤¯¤Ä¤«¤¬ÌµÆÏ¤±±Ä¶ÈÅ¹¤È¤·¤ÆÅ¦È¯¤ò¼õ¤±¤ë¡£¤½¤Îº¢¡¢ÊÙ¶¯Ç®¿´¤Ê¥½¡¼¥×·Ð±Ä¼Ô¤ÎÉÂ±¡¤Ç¤ÎÁ°Î©Á£¼£ÎÅ»þ¤Î¤Ò¤é¤á¤¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢µÒ¤¬¼õ¤±¿È¤È¤Ê¤ë¡ÖÀ´¶¥¨¥¹¥Æ¡×¤À¤Ã¤¿¡£Çò°á»Ñ¤Î½÷À¤¬À´¶¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¤ò¤¹¤ëÅ¹¤Ç¡¢À¤¤ÎÃË¤¿¤Á¤ÎÀ´¶ÂÓ¤¬Â¿ÍÍ²½¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤êÈËÀ¹¤¹¤ë¡£Á°Î©Á£¤ò¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¤¹¤ë½÷À¤âÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤¿Å¹¤Ï¼¡Âè¤Ë¡ÖÀ´¶¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥µ¡¼¥Ó¥¹ÆâÍÆ¤Ë¤âÊÑ²½¤¬À¸¤¸¤ë¡£ÉáÄÌ¤Î¿Í¤Ë¤Ï¥Ï¡¼¥É¥ë¤¬¹â¤¤Á°Î©Á£¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¤Ï¤¢¤Þ¤ê¸«¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£½÷À¤Ø¤Îà´éÌÌ¥·¥ã¥ï¡¼á¤òÇä¤ê¤Ë¤·¤¿¤ê¡¢àÁÇ¸Ô¥×¥ì¥¤á¤Î¸µÁÄ¤È¤Ê¤Ã¤¿Å¹¤Ê¤É¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢À´¶¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¤Ï¥Ø¥ë¥¹¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤±Ä¶È·ÁÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤áÆÏ¤±½Ð¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÅ¹¤Ï¡Ö¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ø¥ë¥¹¡×¤ÈÌ¾¾è¤ê¡¢ÆÏ¤±½Ð¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤Å¹¤Ï¡ÖÀ´¶¥Ø¥ë¥¹¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢º¹ÊÌ²½¤¬¿Þ¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¥¤¥á¥¯¥é¤â¡Ç90Ç¯ÂåÈ¾¤Ð¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢É´²ÖåçÍð¤ÎÍÍÁê¤ò¸«¤»¤Ï¤¸¤á¤ë¡£
¥Þ¥¸¥Ã¥¯¥ß¥é¡¼±Û¤·¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥³¥¹¥Á¥å¡¼¥à¤òÃå¤ÆÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë½÷À¤ò»ØÌ¾¤·¡¢¥³¥¹¥Á¥å¡¼¥à¤Ë¹ç¤Ã¤¿Éô²°¤Ç¥×¥ì¥¤¤¹¤ë¥¤¥á¥¯¥é¥Ø¥ë¥¹¡Ø¥´¡¼¥ë¥É¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡Ù¤¬1995Ç¯¤Ë²£ÉÍ¡¦½ìÄ®¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¡£Á´Éô¤Ç11Éô²°¤¢¤ê¡¢½÷À´Ç¼é¤Î¤¤¤ë¡Ö¼èÄ´¼¼¡×¡¢¤Î¤¾¤´¶³Ð¤Î¡Ö½÷»ÒÎÀ¡×¡¢ÊÉ°ìÌÌ¤Ë»¨Æ§¤Î¼Ì¿¿¤òÅ½¤êàÂçÀª¤Ë¸«¤é¤ì¤Ê¤¬¤éá¤È¤¤¤¦ÀßÄê¤Ç¥×¥ì¥¤¤ò³Ú¤·¤à¡Ö¿Íº®¤ß¡×¤ÎÉô²°¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¡¢¤µ¤Ê¤¬¤éàÂç¿Í¤ÎÍ·±àÃÏá¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¿ÀÍÍ¥×¥ì¥¤¡×¤ä¡Ö±Ç²è´Û¡×¤â
£´¿Í¤Î½÷À¤òÁê¼ê¤Ë£µP¤ò¤¹¤ë¡Ö¿ÀÍÍ¥×¥ì¥¤¡×¤¬¤Ç¤¤ëÅìµþ¡¦Ä®ÅÄ¤Î¥¤¥á¥¯¥é¡Ø¥¢¥ë¥Ç¥Ð¥é¥óÄ®ÅÄ¡Ù¤âÏÃÂê¤ò½¸¤á¤¿¡£¥ï¥ó¥ë¡¼¥à¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î°ì¼¼¤ò´Ý¤´¤È»ÈÍÑ¤·¤¿Éô²°¤Ç¡¢¤æ¤Ã¤¿¤ê¤ÈìÔÂô¤Êµ¤Ê¬¤òÌ£¤ï¤¨¤ë¤È¿Íµ¤¤Ç¡¢±óÊý¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ëµÒ¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¡£
É÷Â¯¶È³¦½é¤Î¡ÖÁÐ»Ò¥¤¥á¥¯¥é¾î¡×¤òÇä¤ê¤Ë¤¹¤ëÅ¹¤âÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£Åìµþ¡¦ÃÓÂÞ¤Î¡Ø¥Æ¥£¥Õ¥¡¥Ë¡¼¡Ù¤Ç¤Ï¡¢19ºÐ¤ÎÈþ¿Í»ÐËå¤È¡ÖÅÝºø¤Î£³P¥×¥ì¥¤¡×¤¬¤Ç¤¤¿¡£»Ð¤Ë¥»¡¼¥é¡¼Éþ¡¢Ëå¤Ë¥Ê¡¼¥¹Éþ¤òÃå¤»¤Æ¡¢¾å²¼¤äº¸±¦¤«¤é¶´¤ó¤Ç¹¶¤á¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢¤É¤Á¤é¤ò¸«¤Æ¤âÆ±¤¸´é¤È¤¤¤¦à¥¢¥Ö¥Ê¥¤´¶³Ðá¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤¿¡£
ÃÓÂÞ¤Ë¤Ï¡Ö±Ç²è´Û¤òÌÏ¤·¤¿Éô²°¡×¤Ç¥×¥ì¥¤¤Ç¤¤ë¤È¤³¤í¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¡Ø¤Á¤«¤ó¶æ³ÚÉô¡Ù¤Ï¡¢¹¡¹¤È¤·¤¿¼¼Æâ¤ËËÜ³ÊÅª¤Ê¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤òÈ÷¤¨¡¢¥×¥ì¥¤Ãæ¤ÏÌ¾ºî±Ç²è¤ò¾å±Ç¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤ªµÒ¤Ï¼ÂºÝ¤Î±Ç²è´Û¤Ç¥¨¥Ã¥Á¤Ê¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Êµ¤Ê¬¤òÌ£¤ï¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
Â¾¤Ë¤â¡¢¼ÍÅª¤ä¥è¡¼¥è¡¼¤¹¤¯¤¤¤Ê¤É¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤éÍ·¤Ù¤ë¡Ö¤ªº×¤ê¥ë¡¼¥à¡×¤ä¡¢¤ªÎ©¤ÁÂæ¤Ç¥Ü¥Ç¥£¥³¥ó»Ñ¤Î½÷À¤¬¤ª¿¬¤ò¤¯¤Í¤é¤»¤ÆÍÙ¤ë»Ñ¤ò¸«¤Æ¤«¤é¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò¼õ¤±¤ë¡Ö¥Ç¥£¥¹¥³¥¤¥á¥¯¥é¡×¤Ê¤É¡¢¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò½ä¤é¤·¤¿¥æ¥Ë¡¼¥¯¤ÊÅ¹¤¬Â³½Ð¤·¤¿¡£
¤³¤Îº¢¡¢Åìµþ¡¦ÃÓÂÞ¤ÎË¿¥¤¥á¥¯¥é¤Ç¤Ï20ºÐÁ°¸å¤Î½÷À¤¿¤Á¤¬¤½¤í¤¤¡¢£±¿Í¤¢¤¿¤ê£±Æü¤Ë£µ¡Á£¶¿ÍÀÜµÒ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£·î¤Ë17Æü¤Û¤É¤Î½Ð¶Ð¤Ç¡¢Ê¿¶Ñ80Ëü±ß¤ò²Ô¤¤¤Ç¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
µÒ¤Ï10Âå¤«¤é70Âå¤Þ¤Ç¤ÈÇ¯ÎðÁØ¤¬Éý¹¤¯¡¢±óÊý¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë°å»Õ¤äÊÛ¸î»Î¤â¤¤¤¿¡£Â¿¤¤¤Î¤Ï¶áÎÙ¤Î20Âå¡¢30Âå¤Î¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¤Ç¡¢ÃëµÙ¤ß¤ä»Å»ö¤Î¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¹ç´Ö¤ËÍ·¤Ó¤ËÍè¤ëÃËÀ¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¯¡¢µÒ¤ÎÂçÈ¾¤¬Ã»»þ´Ö¤Î40Ê¬£±Ëü3000±ß¥³¡¼¥¹¤òÁª¤ó¤À¤è¤¦¤À¡£
¥¤¥á¥¯¥é¤Î½÷À¤¿¤Á¤Î´Ö¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥à¡¼¥Éºî¤ê¤¬ÂçÀÚ¡×¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£ÀÅª¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Îµ»½Ñ¤âÂç»ö¤À¤¬¡¢¡ÖÁê¼ê¤Î¹¥¤ß¤ò±é¤¸¤ë¤³¤È¤ËÂÐ¤·¤Æ¤ÎËÜµ¤¤µ¤òËº¤ì¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¥Ô¥ó¥µ¥í¤ä¥¥ã¥Ð¥ì¡¼¤Ë¤âÇÈµÚ
¥¤¥á¡¼¥¸¥×¥ì¥¤¤ÏÂ¾¶È¼ï¤Ë¤âÇÈµÚ¤¹¤ë¡£Âçºå¡¦µþ¶¶¤Î¥Ô¥ó¥µ¥í¡ØT-¥Ð¥Ã¥¯¤¯¤é¤Ö¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¶âÌÖ¾®²°¤Ë½÷À¤òÙÇÃ×¡¢´Æ¶Ø¡×¤È¤¤¤¦ÀßÄê¤Ç¡¢¶âÌÖ¤Î´Ö¤«¤é½÷À¤ò¿¨¤ë¥×¥ì¥¤¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤Þ¤¿Åìµþ¡¦ÃÓÂÞ¤ÎÀ´¶¥Ø¥ë¥¹¡Øµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¥Û¥ï¥¤¥È¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡Ù¤Ï¡¢³«µÓ¿Ç»¡Âæ¤äÌôÉÊÃª¤Ê¤É¤ò¤½¤í¤¨¤¿¿Ç»¡¼¼É÷¤Î¥×¥ì¥¤¥ë¡¼¥à¤òÍÑ°Õ¡£½÷À´Ç¸î»Õ¤Ë¿Ç»¡¤µ¤ì¤ë¡Ö¥¹¥±¥Ù¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¥³¡¼¥¹¡×¤ä¡¢È¿ÂÐ¤ËµÒ¤¬½÷À¤ò¹¶¤á¤ë¡ÖM½÷¿Ç»¡¥³¡¼¥¹¡×¤Ê¤É¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥×¥ì¥¤¤Î¤Ê¤«¤Ç¤â¥ê¥â¥³¥ó¥Ð¥¤¥Ö¥ì¡¼¥¿¡¼¤òÍÑ¤¤¤Æ¤Îà±ó³Ö°¦Éï¥×¥ì¥¤á¤¬¿Íµ¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¥¤¥á¡¼¥¸À´¶¡×¤È¤¤¤¦¥¤¥á¥¯¥é¤ÈÀ´¶¤ò¥ß¥Ã¥¯¥¹¤µ¤»¤¿¶È¼ï¤â½Ð¸½¤¹¤ë¤¬¡¢·ë¶É¥µ¡¼¥Ó¥¹ÆâÍÆ¤Ï¥¤¥á¥¯¥é¤ÈÆ±¤¸¤À¤Ã¤¿¡£Åìµþ¡¦òôÃ«¡ÊÂæÅì¶è¡Ë¤Î¥¤¥á¡¼¥¸À´¶¡Ø¥¿¥Ö¡¼¡Ù¤Ç¤Ï¡Ö³ÊÆ®µ»¥×¥ì¥¤¡×¤¬¤Ç¤¤¿¡£¡Ö½÷¥¥Ã¥¯¥Ü¥¯¥µ¡¼¥³¡¼¥¹¡×¤È¡Ö³ÊÆ®µ»¥³¡¼¥¹¡×¤¬Ì¾Êª¤Ç¡¢¥¥Ã¥¯¤Î¥³¡¼¥¹¤Ï¡¢µÒ¤ÏÈ¿·â¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤M¥×¥ì¥¤¤À¤Ã¤¿¡£
¥³¥¹¥×¥ì¤ÏÈ´¤¤Î¤Ê¤¤¿å¾¦ÇäÅ¹¤Ë¤â¼è¤êÆþ¤ì¤é¤ì¤¿¡£Åìµþ¡¦ÀÖºä¤Ë¤Ï¡¢Ë¡Èï¡Ê¤Ï¤Ã¤Ô¡Ë¤ä¥»¡¼¥é¡¼Éþ¤Î½÷À¤¬ÀÜµÒ¤¹¤ë¥Ï¥Ã¥¹¥ë¥¥ã¥Ð¥ì¡¼¡Ø¥Ñ¥é¥Ç¥£¥Ã¥½¡Ù¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Û¤«¡¢ºî²È¤Î»ÖÌÐÅÄ·Ê¼ù»á¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤¹¤ë¥¯¥é¥Ö¡Ø¥«¥Ý¥Í¥Ï¥¦¥¹¡Ù¤Ç¤ÏÃåÊª¡¢¥Ü¥ó¥Æ¡¼¥¸¡¢¥Ý¥ê¥¹¥ë¥Ã¥¯¤Ê¤É¤ÎËÜ³ÊÅª¤Ê¥³¥¹¥Á¥å¡¼¥à¥·¥ç¡¼¤ò´®Ç½¤Ç¤¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢²£ÉÍ¤Ë¤Ï¡ÖÍç¤Ë¥¨¥×¥í¥ó¡×»Ñ¤Î½÷À¤¿¤Á¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¤ª¼ò¤¬°û¤á¤ë¥Ñ¥Ö¥é¥¦¥ó¥¸¡Ø¥É¥ê¡¼¥à¡Ù¤¬±Ä¶È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¥¤¥á¡¼¥¸¥×¥ì¥¤¤Ï¶È¼ï¤ÎÊÉ¤ò±Û¤¨¤Æ¿»Æ©¤·¡¢ÀÉ÷Â¯¤ä¿å¾¦Çä¤ÎÄêÈÖ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤È¤Ê¤Ã¤Æ³ÆÃÏ¤Ë¹¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
»þÂå¤¬¿Ê¤à¤È¤µ¤é¤Ë¥«¥ª¥¹¤Ë
¥¤¥á¥¯¥é¤Ï¡Ç90Ç¯Âå¸åÈ¾¤ËÆþ¤ë¤È¡¢¤µ¤é¤ËÀè±Ô²½¤·¤Æ¤¤¤¯¡£Åìµþ¤Ë¤Ï¡Ö°ÜÆ°¥¤¥á¥¯¥é¡×¤òëð¤¦Å¹¤¬½Ð¸½¡£¼Ö¤Î¸åÉô¥·¡¼¥È¤Ç¥×¥ì¥¤¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢µÒ¤Ï¡ÖÃ¯¤«¤Ë¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¡×¤È¤¤¤¦¥¹¥ê¥ë¤Ë¶½Ê³¤·¤¿¤è¤¦¤À¡£É÷Â¯Å¹¤¬¶á¤¯¤Ë¤Ê¤¤¿Í¤ä¡¢³°´Ñ¤ÎÇÉ¼ê¤ÊÅ¹¤Ë¤ÏÃÑ¤º¤«¤·¤¯¤ÆÆþ¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¿Í¤Î¤¿¤á¤Ë¹Í°Æ¤µ¤ì¤¿¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ç¡¢¤ª¤ª¤Ã¤Ô¤é¤ËÀëÅÁ¤»¤º¡¢¥²¥ê¥éÅª¤ËÇÛ¤ë¼ê½ñ¤¤Î¥Ó¥é¤Ç½¸µÒ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
Âçºå¡¦¡Ø¥ß¥ë¥¡¼¥É¡¼¥ë¡Ù¤Ï¡Ö¥¤¥á¥¯¥éÍ½È÷¹»¡×¤òÌ¾¾è¤ëÅ¹¤À¤Ã¤¿¡£½÷À¤¬¥×¥ì¥¤¤Î¥³¥Ä¤ä¥Þ¥Ê¡¼¤òµÒ¤ÎÃËÀ¤Ë¶µ¤¨¤Æ¡¢Àµ»¤äÍ¿¤¨¤é¤ì¤¿¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤ËÆëÀ÷¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤À¤Ã¤¿¡£
Åìµþ¡¦¿·½É¤Ë¤Ï¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ëÈþ¾¯½÷¥¤¥á¥¯¥é¡×¤¬½Ð¸½¡£1997Ç¯¤Ë²ÎÉñ´ìÄ®¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¡Ø¤Ô¡¼¤Á¤Ñ¤¤¤Ñ¤¤¡Ù¤Ï¡¢¥¢¥Ë¥á&¥²¡¼¥à¤Î¥³¥¹¥Á¥å¡¼¥à¤òÃå¤¿½÷À¤¬¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò¤¹¤ëÅ¹¤À¡£¥¢¥Ë¥á¡Ø¿·À¤µª¥¨¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ª¥ó¡Ù¤Î°½ÇÈ¥ì¥¤¤¬¤Þ¤È¤¦à¥×¥é¥°¥¹¡¼¥Äá¤Ê¤É¡¢¥Þ¥Ë¥¢¿âÞ·¤Î°áÁõ¤¬¤½¤í¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
Åìµþ¡¦ÀéÂÌÌÚ¡ÊÊ¸µþ¶è¡Ë¤Ë¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤Ë»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿³ØÀ¸²¼½É¤òµïÈ´¤¤Ç»ÈÍÑ¤·¤¿¥¤¥á¥¯¥é¡Ø¤É¤¯¤À¤ßÁñ¡Ù¤¬ÅÐ¾ì¡£É÷Ï¤¤Ê¤·¡¢¶¦Æ±ÊØ½ê¤Î¥ì¥È¥í¤Ê¼¼Æâ¤Ç¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò¼õ¤±¤Ê¤¬¤é¡¢ÀÄ½Õ»þÂå¤ò²û¤«¤·¤àÃæÇ¯µÒ¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤À¤í¤¦¡£
¤Ò¤È¤¤ï¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¤â¤Î¤Ç¤Ï¡¢ÌÌÀÜ´±¤ËÊ±¤·¤¿¥¤¥á¥¯¥é¾î¤¬¥×¥ì¥¤¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¹Ô¤¦¡ÖÃËÀ½¾¶È°÷ÌÌÀÜ»î¸³¥×¥ì¥¤¡×¤â¡£»î¸³¤Ë¹ç³Ê¤¹¤ë¤ÈÅ¹°÷¤È¤·¤ÆºÎÍÑ¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¡¢Åìµþ¡¦ÃÓÂÞ¤Î¥¤¥á¥¯¥é¡Ø£³Ç¯BÁÈ¤Á¤óÈ¯ÀèÀ¸¡Ù¤¬´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤ÎÂ¾¡¢¥¦¥§¥Ç¥£¥ó¥°¥É¥ì¥¹»Ñ¤Î½÷À¤òÁê¼ê¤Ë¿·º§µ¤Ê¬¤Ë¤Ê¤ì¤ë¥×¥ì¥¤¤ä¡¢µÒ¤ÎÃËÀ¤ÈÅ¹¤Î½÷À¤¬º¸±¦¤ÎÂ¤ò¤½¤ì¤¾¤ì·ë¤ó¤Ç³Ú¤·¤à¡ÖÊÑÂ§Æó¿Í»°µÓ¥×¥ì¥¤¡×¡¢ÂæÉ÷¾åÎ¦¤ÎÆü¤Ë¸Â¤Ã¤Æ½÷À¤È¥Ä¥¤¥¹¥¿¡¼¥²¡¼¥à¤Ç¾¡Éé¤Ç¤¤ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¡¢¥Ó¥ë¤Î²°¾å¤Î¥Ó¥Ë¡¼¥ë¥×¡¼¥ë¤ÎÃæ¤Ç¤Î¥×¥ì¥¤¤Ê¤É¡¢¥¢¥¤¥Ç¥¢¤¢¤Õ¤ì¤ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤¬Â³¡¹¤È¸½¤ì¤ë¡£
¤³¤Îº¢¤Î¥¤¥á¥¯¥é¤Ï¡Ö²¿¤Ç¤â¤¢¤ê¡×¤À¤Ã¤¿¡£¥¤¥±¥¤¥±¥É¥ó¥É¥ó¤Ç¹Í¤¨¤Ä¤¯¸Â¤ê¤Î¥×¥ì¥¤¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¡£¤³¤ì¤é¤Î¥×¥ì¥¤¤Ï¿·ÄÄÂå¼Õ¤¬·ã¤·¤¯¡¢°ì»þÅª¤ËÎ®¹Ô¤Ã¤¿¤«¤È»×¤¦¤È¡¢¤¹¤°¤Ë¿åË¢¤Î¤è¤¦¤Ë¾Ã¤¨¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£É÷Â¯¶È³¦¤Ë³èµ¤¤¬¤¢¤Ã¤¿»þÂå¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ú¸åÊÔ¡Û¤Ç¤Ï¡¢¤µ¤é¤ËºÙÊ¬²½¤·¤Æ¥Þ¥Ë¥¢¥Ã¥¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¥¤¥á¥¯¥é¤Î¼ÂÂÖ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¯¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
