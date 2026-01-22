「寒くて外に出るの億劫」な日に！【ユニクロ】40・50代が真似したい「あったかパンツコーデ」

寒い日だって、おしゃれを諦めたくない。それなら、防寒性の高そうな【ユニクロ】のパンツを味方につけて。裏面が“ヒートテック”の機能を持つボアの素材を使用したスウェットパンツと、保温機能付きの裏起毛素材を使用したフリースパンツがあれば、冬のお出かけもストレスフリーに楽しめそう。今回は「あったかパンツ」を使った、ミドル世代におすすめのコーデをご紹介します。

あったかおしゃれ見え！ 冬のお出かけのお手本コーデ

【ユニクロ】「ヒートテックボアスウェットパンツ」\2,990（税込・セール価格）

裏面のボアが吸湿発熱する“ヒートテック”の機能を持つ素材を使用。すっきりしたシルエット & 裾リブのジョガーデザインで、スマートに着こなせそうなスウェットパンツ。Instagramに「アラフォーコーデ」のハッシュタグをつけて投稿している@mhi_7746さんは、落ち着いた雰囲気を醸し出すブラウンとベージュを合わせて、大人っぽカジュアルスタイルに。暖かさも動きやすさも期待できる、冬のレジャーシーンにもぴったりのコーデです。