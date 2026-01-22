突然の激痛で歩けなくなり、タクシーを呼んだら → 運転手の『思いがけない対応』に「悲しい」
怪我や病気をした時に、改めて健康の大切さが身に染みる事ってありますよね。
今回は筆者の母の体験談をご紹介します。
突然の激痛で、歩くことも難しい
私の母は、ある日急に腰が痛くなり、少し歩くだけでも激痛が走りました。
「これはまずい」と思い、近所の整形外科に行く事にしたのです。
整形外科までは徒歩で10分もかからない距離でしたが、自力では歩けそうにありません。
自転車にも乗れなさそうだったので、タクシーを呼ぶことにしました。
必死になってなんとか乗り込み、運転手さんに行き先を告げると……。
確かにすぐそこの距離だけど
「え、すぐそこですよ？」
驚いた様子の運転手さんに、母は「近くてすみませんが、腰が痛くて歩けないから」と理由を説明しました。
ところが、運転手さんからは
「それなら救急車じゃないの？」
と、困惑と不満が混じったような声で返されてしまったのです。
もちろん、タクシーは救急車ではありません。万が一の事態を考え、運転手さんが慎重になるのも理解はできます。しかし移動手段として頼らざるを得ない状況で、ため息をつきながら出発されるのは、この時の母にとって心細く感じました。
病院へ到着し、乗車料金を支払っている間も、
「降りて受付まで歩けるんでしょ？」
「そもそもマンションから降りてくるのにだって、歩いてきたんだろうから……」
と独り言のように文句を言われ続けました。