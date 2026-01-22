ロゴのアクリルキーホルダー付き！グレープストーン「東京ばな奈×ドクターイエローコラボトートバッグ」
グレープストーンが展開する「東京ばな奈」とドクターイエローが、再びコラボレーション。
夢のコラボグッズの新作として「限定キーホルダー付きトートバッグ」が新登場します☆
グレープストーン「【ドクターイエローで見ぃつけたっ】東京ばな奈×ドクターイエローコラボトートバッグ」
価格：1,000円
販売日：2026年1月21日(水)〜
販売数：1,000枚 ※販売状況により増減する場合があります
販売場所：東海道・山陽・九州新幹線のネット予約サービス「エクスプレス予約」および「スマートEX」会員限定の「EX旅先予約」サイト内
引き渡し期間：2026年1月23日(金)〜3月31日(火) ※なくなり次第終了
引換場所：ジェイアール東海ツアーズ東京支店きっぷうりば（東京駅 新幹線八重洲南口 改札横）※郵送対応はありません
引換時間：10:00〜17:00
注意事項：
・引き換えは当日限り有効
・引き換えなかった場合でも返金はありません
・掲載のプランは、当広告での申込みを受け付けていません（詳細は「EX旅先予約」 をご覧ください）
※商品の購入は「エクスプレス予約」または「スマートEX」への会員登録が必要です
グレープストーンが展開する「東京ばな奈ワールド」から「【ドクターイエローで見ぃつけたっ】東京ばな奈×ドクターイエローコラボトートバッグ」が新登場。
東京ばな奈ファンにも、ドクターイエローファンにもうれしい夢のコラボが再び実現しました。
2024年9月の初コラボレーションで超話題になった【東京ばな奈×ドクターイエロー】の夢のコラボレーションから、新作グッズが登場します☆
初コラボ時に発売した「収納ポーチ付きエコバッグ」は、第1弾販売の限定1000枚が6日間で即完売するほど話題になったグッズです！
そんな人気デザインが「キーホルダー付きキトートバッグ」になって新たに発売されます☆
コラボトートバッグ
【東京ばな奈×ドクターイエロー】のコラボは、「ドクターイエロー」が「東京ばな奈」に変身したアイコニックなロゴデザインがポイント。
新登場するトートバッグにも、特徴的なロゴが大きくデザインされています！
また、反対側は「東京ばな奈」と「ドクターイエロー」が交互に並ぶデザイン。
イエローとブルーのカラーもかわいらしく、とってもキュートバッグです☆
キーホルダー
トートバッグに付いているキーホルダーにも、「ドクターイエロー」が「東京ばな奈」に変身したアイコンが登場。
人気のコラボロゴデザインがアクリルキーホルダーで表現されています！
夢のコラボレーション「ドクターイエローで見ぃつけたっ」に、キーホルダー付きキトートバッグが登場。
グレープストーンの「【ドクターイエローで見ぃつけたっ】東京ばな奈×ドクターイエローコラボトートバッグ」は、2026年1月21日よりエクスプレス予約およびEX旅先予約サイト内にて販売中です。
