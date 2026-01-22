グレープストーンが展開する「東京ばな奈」とドクターイエローが、再びコラボレーション。

夢のコラボグッズの新作として「限定キーホルダー付きトートバッグ」が新登場します☆

グレープストーン「【ドクターイエローで見ぃつけたっ】東京ばな奈×ドクターイエローコラボトートバッグ」

価格：1,000円

販売日：2026年1月21日(水)〜

販売数：1,000枚 ※販売状況により増減する場合があります

販売場所：東海道・山陽・九州新幹線のネット予約サービス「エクスプレス予約」および「スマートEX」会員限定の「EX旅先予約」サイト内

引き渡し期間：2026年1月23日(金)〜3月31日(火) ※なくなり次第終了

引換場所：ジェイアール東海ツアーズ東京支店きっぷうりば（東京駅 新幹線八重洲南口 改札横）※郵送対応はありません

引換時間：10:00〜17:00

注意事項：

・引き換えは当日限り有効

・引き換えなかった場合でも返金はありません

・掲載のプランは、当広告での申込みを受け付けていません（詳細は「EX旅先予約」 をご覧ください）

※商品の購入は「エクスプレス予約」または「スマートEX」への会員登録が必要です

グレープストーンが展開する「東京ばな奈ワールド」から「【ドクターイエローで見ぃつけたっ】東京ばな奈×ドクターイエローコラボトートバッグ」が新登場。

東京ばな奈ファンにも、ドクターイエローファンにもうれしい夢のコラボが再び実現しました。

2024年9月の初コラボレーションで超話題になった【東京ばな奈×ドクターイエロー】の夢のコラボレーションから、新作グッズが登場します☆

初コラボ時に発売した「収納ポーチ付きエコバッグ」は、第1弾販売の限定1000枚が6日間で即完売するほど話題になったグッズです！

そんな人気デザインが「キーホルダー付きキトートバッグ」になって新たに発売されます☆

コラボトートバッグ

【東京ばな奈×ドクターイエロー】のコラボは、「ドクターイエロー」が「東京ばな奈」に変身したアイコニックなロゴデザインがポイント。

新登場するトートバッグにも、特徴的なロゴが大きくデザインされています！

また、反対側は「東京ばな奈」と「ドクターイエロー」が交互に並ぶデザイン。

イエローとブルーのカラーもかわいらしく、とってもキュートバッグです☆

キーホルダー

トートバッグに付いているキーホルダーにも、「ドクターイエロー」が「東京ばな奈」に変身したアイコンが登場。

人気のコラボロゴデザインがアクリルキーホルダーで表現されています！

夢のコラボレーション「ドクターイエローで見ぃつけたっ」に、キーホルダー付きキトートバッグが登場。

グレープストーンの「【ドクターイエローで見ぃつけたっ】東京ばな奈×ドクターイエローコラボトートバッグ」は、2026年1月21日よりエクスプレス予約およびEX旅先予約サイト内にて販売中です。

