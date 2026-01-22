【きょうから】コメダ珈琲店『クラブハリエ監修 ショコラノワール』が再登場 ザクザク食感とほろ苦い味わいをプラス
全国にフルサービス型の喫茶店を展開するコメダは、全国のコメダ珈琲店で22日から2月中旬まで、数量限定でクラブハリエとのコラボレーション商品『クラブハリエ監修 ショコラノワール』（税込980円〜1040円／ミニサイズ：780円〜840円）を販売する。
【写真】ザクザク食感が楽しい『クラブハリエ監修 ショコラノワール』
昨年好評だった同商品が進化して再登場。今年は新たに、クラブハリエのバームクーヘン生地を練り込んだショコラクッキーをトッピング。ザクザク食感とほろ苦い味わいをプラスした。
昨年のこだわりはそのまま継承。クラブハリエのバームクーヘンの味わいを再現するため、デニッシュにはシュガーコーティングを施している。コク深いショコラソースとソフトクリームがとろけ合い、パリパリのショコラフレークとザクザクのショコラクッキーが奏でる、食感のコントラストが楽しい一品となっている。
■商品開発担当者の声
昨年、クラブハリエ様との初コラボレーションで誕生した『クラブハリエ監修 ショコラノワール』は多くの反響をいただき、お客様や両ブランドのファンの皆様から温かい声が寄せられました。その声にお応えし、昨年を超える一品をお届けしたい―― その想いから試作を重ね、ブラッシュアップを図りました。
今年の進化ポイントは、バームクーヘン生地を練り込んだショコラクッキーを新たにトッピングしたこと。ザクザクとした食感とほろ苦いアクセントが加わり、ショコラの深みがさらに広がる一品へと進化しました。
昨年のこだわりであるデニッシュのシュガーコーティングや、ショコラソース・ショコラフレークの組み合わせはそのままに、パリパリ、ザクザク、なめらかさ――多彩な食感と味わいが重なり合い、より立体的なショコラのおいしさを楽しめる一品です。
昨年を上回るおいしさを目指した、この冬だけの特別な「クラブハリエ監修 ショコラノワール」をぜひお楽しみください。
