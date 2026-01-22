元日本代表で14年ソチ五輪に出場した、タレント高橋成美（34）が21日放送のABCテレビ「これ余談なんですけど…」（水曜午後11時17分＝関西ローカル、TVer配信あり）に出演。フィギュアスケートの懐事情について言及した。

番組では「ミラノ・コルティナ五輪目前！魅惑のオリンピアン初来店！」と題し、高橋とフィギュアスケート女子で五輪2大会出場の安藤美姫さん（38）が出演した。

フィギュアスケートに打ち込む子どもを持つ親から、「お金が大変」との声が寄せられると、安藤さんは「これはね、もうご家族の支えがないとフィギュアはやれないので」と理解を示した。

コットン西村真二から「どれくらいかかるんですか、お金って？」と聞かれた高橋は「どれくらいってのは人それぞれなんですけど」と前置きした上で、「私の全盛期、メダル取ったときの賞金とかを含めた上で、1年間マイナス700万円の赤字でした」と衝撃の告白。

かまいたち山内健司らが「一番良い時で？ もうワケ分からんじゃないですか」と驚くと、高橋は「ワケ分からなかったですね」と真顔。「普段、私、テレビってリラックスして発言させてもらって毎回、親に叱られるんですね。良いじゃん、大人なんだからって言ってるんですけど、その金額を知ってから、ちょっと気を使いますね」と親に感謝していた。