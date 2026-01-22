西野カナ、新曲「君のせい」新ビジュアル公開 ブロンドヘア×パーカーの新鮮なショットに
西野カナが、2月6日に配信シングルとしてリリースされる新曲「君のせい」の新ビジュアルを解禁した。
【ライブ写真】12年ぶりのクリスマスライブ！いろんな衣装の西野カナ
新ビジュアルは、ブロンドヘアとカジュアルなパーカーがマッチした、リラックスムードが印象的なショットとなっている。昨年末のクリスマスライブで、活動再開後初となるブロンドヘアにイメージチェンジして登場し、ファンを沸かせていた。
また、「君のせい」のジャケット写真も同時に公開。実際にポラロイドで撮影された写真を重ね合わせたデザインとなっており、「ねぇ 君のせい ねぇ 私のせい？」という歌詞を表すような天秤をモチーフにしている。西野のSNSで公開され、ファンの注目を集めた天秤を映した写真の“答え合わせ”にもなっている。
「君のせい」は、カップルの日常のささいなケンカを、オシャレな映画の1シーンのように切り取った“口げんかラブソング”。「連絡してよね、前も言ったよね？」「ごめんで済んだら警察いらんから」など、お互いに愛情があってこそ言い合える信頼関係を、西野らしいユーモアを交えて表現している。インディーロックを基調としたバンドサウンドも印象的だ。
Spotify、Apple Musicで配信予約をすると、ジャケット写真の未公開アザーカットを使用したオリジナルスマホ壁紙がプレゼントされる。
