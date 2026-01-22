写真家の山岸伸氏（75）が22日までにブログを更新。健康問題を理由に参院議員を辞職する考えを表明した、れいわ新選組の山本太郎代表（51）にエールを送った。

山本氏は21日、党の公式YouTubeチャンネルで、「多発性骨髄腫、血液のがん。その一歩手前にいます」と公表。治療に専念するため参院議員を辞職し、政治活動を無期限で休止する考えを明かした。

山岸氏は「約35年前 れいわ新選組の山本太郎さんとバリ島に行きこの写真を撮りました」と切り出し、俳優・タレント時代の山本氏が92年に発売したアルバム「悪い大人に騙されて」のブックレットに掲載された写真をアップ。「私にとって山本さんはとてもいい子で頑張り屋で デビューの頃からジャケットなど撮らせてもらいました。本当にこの人はきっと将来、もちろん政治家になるとは思っていませんでしたが いい俳優さんになるんだろうなと思いながら撮った記憶があります」と当時の山本氏から受けた印象をつづった。

「陰ながら彼の政治活動は応援していました」という山岸氏は、山本氏の今回の発表を受け「実は私も20年ほど慢性骨髄性白血病という病気と共に生きています。今でも病院に通院しながら生活してます」と記した上で、「山本さん、大丈夫です。私もこうして毎日頑張って生きています。いつかまた山本さんとお会いしたいと思っていますが 今は治療に専念してください。いつまでたっても私は山本太郎を応援しています」とエールを送り、「スタジオのホリゾントの後ろで撮影のために鉄アレイを一生懸命持ち上げていた少年時代の山本さんを思い出します」と回想した。