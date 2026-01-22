1月21日、元モーニング娘。の田中れいながInstagramを更新した。

【写真】ほっそり美脚が際立つホワイト衣装SHOTも公開

田中は、自身のInstagramアカウントにて、「1月19日 デビュー23年記念日でした」「コメントくださった方ありがとうございます」と、自身がデビュー23周年を迎えたことを報告すると、フリルがあしらわれたホワイト衣装で座って美脚を披露している写真や、カメラに向かって笑顔を見せる写真を公開。

さらに、「6期で1番最初にやめそうって言われとった田中れいなが 今も活動しております。」「人は見かけで判断したらダメってのが立証できたのではないでしょうか 笑」と茶目っ気たっぷりにコメントした。

続けて、「今日まで楽しくやってこられたのも 応援してくれて一緒に楽しんでくれるファンのみなさんのおかげです」「いつもありがとう」と感謝を伝えつつ、「これからも体調には気をつけて 一緒に楽しく歩んでいきましょうっ!!」とメッセージを添えて投稿を締めくくった。

この投稿に対し、ファンからは多くの祝福の声に加え、「ほんと変わらない」「ママになっても比類無き可愛さ」「とても綺麗です」「ずーっと憧れ」といった声も寄せられていた。

田中は、モーニング娘。の6期メンバーとして活躍し、2013年にグループを卒業してからはミュージカルや舞台、モデル業などに精力的に挑戦。近況を発信するSNSも活発に更新しており、2024年7月には結婚と妊娠を発表、同年11月18日の投稿で第1子出産を報告した。

画像出典：田中れいなオフィシャルInstagramより