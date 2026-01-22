¡Ø¥È¥ó¥¤¡Ù½Ð±é½÷Í¥¡Ê41¡Ë¤È¤¤¤è¤¤¤è·ëº§¡© ¸µÁÄK-POP¥¢¥¤¥É¥ë¤ËÆÍ¤»É¤µ¤Ã¤¿´ûº§¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î°ì¸À¡Ö¤¢¤Ê¤¿¡×
¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×H.O.T.¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢¥«¥ó¥¿¡Ê46¡Ë¤¬·ëº§¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÎ¨Ä¾¤Ê»×¤¤¤ò¸ì¤ê¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£
1·î21Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿´Ú¹ñtvN STORY¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ø»Ä¤·¤Æ²¿¤Ë¤Ê¤ë¡©¡Ù¡Ê¸¶Âê¡Ë¤Ë¤Ï¡¢¥«¥ó¥¿¤È¥È¥Ë¡¼¡¦¥¢¥ó¡Ê47¡Ë¤¬¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¡¢H.O.T.»þÂå¤«¤é¸½ºß¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤Î¶á¶·¤ä¿ÍÀ¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê¹ç¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥«¥ó¥¿¤È¤Î¸òºÝÇ§¤á¤¿¡Ø¥È¥ó¥¤¡Ù½÷Í¥
¤³¤ÎÆü¡¢·ëº§¤ÎÍ½Äê¤òÌä¤ï¤ì¤¿¥«¥ó¥¿¤Ï¡¢ºÇ¶á¤Î½ÐÍè»ö¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
Èà¤Ï¡Ö¾¯¤·Á°¤Ë¸ø±é¤ò¤·¤¿¤Î¤À¤¬¡¢¡Ê¥à¥ó¡¦¡Ë¥Ò¥¸¥å¥ó¡Ê47¡Ë·»¤µ¤ó¤¬±ü¤µ¤ó¤È»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤òÏ¢¤ì¤ÆÍè¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¤ß¤ó¤Ê¤Ç°§»¢¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤é¡¢·»¤µ¤ó¤¬±ü¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤ò¼«Á³¤Ë¡Ø¥è¥Ü¡Ê¡á¤¢¤Ê¤¿¡Ë¡Ù¤È¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£¤½¤Î°ì¸À¤¬¤â¤Î¤¹¤´¤¯¶»¤Ë¶Á¤¤¤¿¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£
¤³¤ì¤òÊ¹¤¤¤¿¥È¥Ë¡¼¡¦¥¢¥ó¤â¡Ö¤½¤ì¤ÏËÜÅö¤Ë¾×·â¤À¤Ã¤¿¡×¤È¶¯¤¯¶¦´¶¡£Ä¹Ç¯¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ³èÆ°¤ò¶¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¿Ãç´Ö¤¬¸«¤»¤¿¡È¸½¼Â¤ÎÉ×¡É¤È¤·¤Æ¤Î»Ñ¤¬¡¢¶¯¤¤Í¾±¤¤ò»Ä¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
ÈÖÁÈMC¤Î¥¤¡¦¥è¥ó¥¸¥ã¤Ï¡Ö·ëº§¤¹¤ì¤ÐÅö¤¿¤êÁ°¤Î¤³¤È¤À¤±¤É¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÎ©¾ì¤«¤é¤¹¤ë¤È¡¢H.O.T.¤Ï°ìÀ¸·ëº§¤·¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¾Ð¤¤¤ò¸ò¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¤À¤«¤é2¿Í¤¬¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¡£¤³¤Î¤Þ¤Þ¤º¤Ã¤È¤½¤¦¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¡©¡×¤È¼ÁÌä¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Ë¥«¥ó¥¿¤Ï¾¯¤·´Ö¤òÃÖ¤¤¤Æ¤«¤é¡¢¡Ö¤µ¤¢¡©¡×¤È°ÕÌ£¿¼¤ÊÊÖÅú¤ò¤·¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤ò¤¶¤ï¤Ä¤«¤»¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤¿È¯¸À¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ëÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢¥«¥ó¥¿¼«¿È¤ÎÎø°¦Ê×Îò¤â¤¢¤ë¡£¥«¥ó¥¿¤Ï2019Ç¯8·î1Æü¡¢¸áÁ°¤È¸á¸å¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥â¥Ç¥ë¤Î¥¦¡¦¥¸¥å¥¢¥ó¡Ê39¡Ë¤È½÷Í¥¥Á¥ç¥ó¡¦¥æ¥ß¡Ê41¡Ë¤È¤¤¤¦2¿Í¤Î½÷À¤È¤ÎÇ®°¦Àâ¤¬Áê¼¡¤¤¤ÇÉâ¾å¤·¡¢¸µÁÄK-POP¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ°ÛÎã¤ÎÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£
¤½¤ÎÍâÇ¯2·î¡¢¥«¥ó¥¿¤Ï¥Á¥ç¥ó¡¦¥æ¥ß¤È¤ÎÇ®°¦¤òÇ§¤á¡¢¸½ºß¤â¸òºÝ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
Èà¤Ï¡Ö¡Ê¥à¥ó¡¦¥Ò¥¸¥å¥ó¤Î¡Ë±ü¤µ¤ó¤â¡¢2¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤âËÜÅö¤Ë²Ä°¦¤«¤Ã¤¿¡£ËÍ¤¿¤Á¤âÇ¯Îð¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¿Ê¬¡¢ÀµÄ¾¤«¤Ê¤êÁ¢¤Þ¤·¤¯´¶¤¸¤¿¡×¤È¡¢·ëº§¤ä²ÈÄí¤Ø¤Î»×¤¤¤ò±ó²ó¤·¤ËÌÀ¤«¤·¤¿¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¥È¥Ë¡¼¡¦¥¢¥ó¤Ï¾¯¤·°Û¤Ê¤ë¸«Êý¤ò¼¨¤·¤¿¡£¡Ö·ëº§À¸³è¤½¤Î¤â¤Î¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬ËÜÅö¤ËÁ¢¤Þ¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È¡¢Î¨Ä¾¤Ê¿´¶¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢2¿Í¤Ï¥à¥ó¡¦¥Ò¥¸¥å¥ó¤ÈÂ¨ÀÊ¤ÇÅÅÏÃ¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤À¡£¥à¥ó¡¦¥Ò¥¸¥å¥ó¤Ï¡Ö2¿Í¤È¤â·ëº§¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊ¹¤¤¤¿¡×¤È¤·¡¢¡Ö¤â¤·Èà½÷¤¬¤¤¤Æ·ëº§¤¹¤ëµ¤¤¬¤¢¤ë¤Ê¤é¡¢Àè¤Ë»Ò¤É¤â¤ò»º¤à¤Î¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤À¤è¡×¤È¾éÃÌ¸ò¤¸¤ê¤ËÏÃ¤·¡¢¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
Ä¹Ç¯¡È±Ê±ó¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¡É¤È¤·¤Æ¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¿H.O.T.À¤Âå¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢Ãç´Ö¤Î²ÈÄíÅª¤Ê»Ñ¤Ï¡¢·ëº§¤ò¸½¼Â¤È¤·¤Æ°Õ¼±¤µ¤»¤ë½½Ê¬¤Ê¤¤Ã¤«¤±¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
