「KCON JAPAN 2026」&TEAM・JO1・INIら第1弾出演アーティスト解禁 3日間幕張メッセで開催
【モデルプレス＝2026/01/22】「KCON JAPAN 2026」が、5月8日から10日までの3日間千葉県の幕張メッセで開催されることが決定。あわせて、ラインナップ第1弾として出演アーティスト6組が発表された。
◆「KCON JAPAN 2026」幕張メッセで開催決定
K-POPを中心に、様々な韓国のライフスタイルを体験できる世界最大級のK-POPファン＆アーティストフェスティバル「KCON」が、日本で2026年の幕を開ける。KCON初のアジア拠点であり、例年絶大な人気を誇る日本で、今年のKCONが始まる。 KCONは2025年、日本とアメリカで開催され、K-POPを中心にKビューティー、Kフード、Kコンテンツを網羅した韓国のライフスタイルを体験できるフェスティバルとして盛況を博した。今回のKCONでは、世界中のファンの要望を反映した多様なプログラムを展開。KCON独自の参加型コンテンツを中心に、ファンとアーティストが共に作り上げる「かけがえのない体験」を実現するため、進化を目指す。
◆&TEAM・JO1ら「KCON JAPAN」出演決定
また、「KCON JAPAN 2026」のアーティストラインナップ第1弾には、デビューと同時に圧倒的な存在感で注目を集める大型新人から、日本と韓国、さらには世界中でステージを魅了したアーティストが名を連ねる。韓国と日本の両国でミリオンセラーを達成した初の日本発アーティストであり、『Back to Life』で米ビルボードチャートにランクインするなど、グローバルスターとしての地位を固めた&TEAM（エンティーム）をはじめ、デビューアルバム『EUPHORIA』で初動ミリオンセラーを達成し、2026年の大型新人として注目を集めているALPHA DRIVE ONE（ALD1／アルファドライブワン）、デビューアルバム『COLOR OUTSIDE THE LINES』でミリオンセラーを達成、米ビルボード200で15位にランクインし、Spotifyでの累計ストリーミング再生回数が3億回を突破するなど、グローバルな成長を見せているCORTIS（コルティス）が参加する。
さらに、シングル『THE WINTER MAGIC』のリリースから4日でミリオンセラーを達成し、デビュー以来8作品連続ハーフミリオンセラーを記録し続けているINI（アイエヌアイ）と、日本アーティストとして初めてアメリカの“2026iHeartRadio Music Awards” にノミネートされるなど、グローバルな人気を集め活躍を続けるJO1（ジェイオーワン）も登場。さらに、4thミニアルバムのタイトル曲『OVERDRIVE』で“Angtalチャレンジ”ブームを巻き起こし、初のファンミーティングと単独コンサートを完売させ、オリコン年間「新人ランキング」2位に輝いたTWSまで、豪華なラインナップが揃った。この他にも、さらなるアーティストラインナップが後日公開される予定だ。
◆「KCON JAPAN 2026」日本＆アメリカで開催
2012年にアメリカ・アーバインから始まり、世界各地で開催されてきたKCONは、音楽コンテンツを軸にライフスタイル全般を網羅した独自のフェスティバルモデルを確立。K-カルチャー普及の先駆者として、世界規模での韓流ブームの拡散において重要な役割を担ってきた。アジア、中東、ヨーロッパ、アメリカなど世界14地域で開催され、オフライン累計観客数は222万人を突破。デジタルプラットフォームを通じて、数千万人のグローバルファンが言語や国境を越えて強力なファンダムを形成している。
また、才能ある新人アーティストの海外進出をサポートし、ブランドの海外展開を支援するプラットフォームとしての役割を担い、グローバルK-POPフェスティバルとしての地位を築いてきた。なお、KCONは2025年5月に開催された「KCON JAPAN 2025」でオフライン累計観客数200万人を突破するという歴史的な記録を樹立した。続く8月の「KCON LA 2025」では、その文化的影響力が認められ、米ロサンゼルス市より2025年8月1日が「KCON Day」に指定された。「KCON LA 2026」は8月14日から16日までアメリカ・ロサンゼルスで開催され、世界中のK-POPファンが集う新たなグローバルフェスティバルとなる見込みとなっている。「KCON LA 2026」に関する詳細は、今後順次公開される予定である。（modelpres編集部）
