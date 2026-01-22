「KCON JAPAN 2026」、5月に幕張メッセで開催決定！&TEAM・INI・JO1・TWSら出演へ

K-POPを中心に、さまざまな韓国のライフスタイルを体験できる世界最大級のK-POPファン＆アーティストフェスティバル「KCON」が、日本で2026年の幕を開ける。

CJ ENMは、来る5月8日（金）から10日（日）までの3日間、日本・千葉県の幕張メッセにて「KCON JAPAN 2026」を開催することを発表した。

KCON初のアジア拠点であり、例年絶大な人気を誇る日本で、今年の「KCON」が始まる。「KCON」は昨年、日本とアメリカで開催され、K-POPを中心にKビューティー、Kフード、Kコンテンツを網羅した韓国のライフスタイルを体験できるフェスティバルとして盛況を博した。

今回の「KCON」では、世界中のファンの要望を反映した多様なプログラムを展開。「KCON」独自の参加型コンテンツを中心に、ファンとアーティストが共に作り上げる「かけがえのない体験」を実現するため、進化を目指している。

また、「KCON JAPAN 2026」のアーティストラインナップ第1弾には、デビューと同時に圧倒的な存在感で注目を集める超大型新人から、日本と韓国、さらには世界中でステージを魅了したアーティストまでが名を連ね、期待を高めている。

韓国と日本の両国でミリオンセラーを達成した初の日本発アーティストであり、『Back to Life』で米ビルボードチャートにランクインするなど、グローバルスターとしての地位を固めた&TEAMをはじめ、デビューアルバム『EUPHORIA』で初動ミリオンセラーを達成し、2026年の超大型新人として注目を集めているALPHA DRIVE ONE、デビューアルバム『COLOR OUTSIDE THE LINES』でミリオンセラーを達成し、米ビルボード200で15位にランクイン、Spotifyでの累計ストリーミング再生回数が3億回を突破するなどグローバルな成長を見せているCORTISが参加し、期待を高めている。

さらに、シングル『THE WINTER MAGIC』のリリースから4日でミリオンセラーを達成し、デビュー以来8作品連続ハーフミリオンセラーを記録し続けているINIと、日本のアーティストとして初めてアメリカの「2026 iHeartRadio Music Awards」にノミネートされるなど、グローバルな人気を集め活躍を続けるJO1も登場する。

加えて、4thミニアルバムのタイトル曲『OVERDRIVE』で“Angtalチャレンジ”ブームを巻き起こし、初の単独コンサートを完売させ、オリコン年間「新人ランキング」2位に輝いたTWSまで、豪華なラインナップが完成した。このほかにも、さらなるアーティストラインナップが今後公開される予定だ。

2012年にアメリカ・アーバインから始まり、世界各地で開催されてきた「KCON」は、音楽コンテンツを軸にライフスタイル全般を網羅した独自のフェスティバルモデルを確立。K-カルチャー普及の先駆者として、世界規模での韓流ブーム拡散において重要な役割を担ってきた。

アジア、中東、ヨーロッパ、アメリカなど世界14地域で開催され、オフライン累計観客数は222万人を突破。デジタルプラットフォームを通じて、数千万人のグローバルファンが言語や国境を越えて強力なファンダムを形成している。

また、才能ある新人アーティストの海外進出をサポートし、ブランドの海外展開を支援するプラットフォームとしての役割を担い、グローバルK-POPフェスティバルとしての地位を築いてきた。

なお、KCONは昨年5月に開催された「KCON JAPAN 2025」で、オフライン累計観客数200万人を突破するという歴史的な記録を樹立。続く8月の「KCON LA 2025」では、その文化的影響力が認められ、米ロサンゼルス市より2025年8月1日が「KCON Day」に指定された。

「KCON LA 2026」は8月14日（金）から16日（日）までアメリカ・ロサンゼルスで開催され、世界中のK-POPファンが集う新たなグローバルフェスティバルとなる見込みだ。

「KCON LA 2026」に関する詳細は、今後順次公開される。