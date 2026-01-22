【S.H.Figuarts（真骨彫製法） サンダーグリッドマン】 1月23日16時より予約開始 8月 発送予定 価格：14,850円

BANDAI SPIRITSは、アクションフィギュア「S.H.Figuarts（真骨彫製法） サンダーグリッドマン」を通販サイト「プレミアムバンダイ」にて1月23日16時より予約受付を開始する。発送は8月に予定し、価格は14,850円。

本商品は特撮テレビドラマ「電光超人グリッドマン」よりグリッドマンとゴッドゼノンが超神合体した「サンダーグリッドマン」を立体化したもの。

当時のスーツアクターである岡野弘之氏のボディスキャンデータをもとに、その体躯・骨格をベースに造形を重ねていき、「サンダーグリッドマン」のプロポーションが徹底再現され、造形は円谷プロダクション造形部門LSSや、当時の「サンダーグリッドマン」のスーツ作成を担当した澗淵隆文氏による監修協力を経て本物感を追求している。

胴体の一部に軟質パーツを採用。肩や股関節部分に引き出しギミックを設けることで、劇中をイメージさせるポージングが再現され、脚部装甲が一部可動することで接地性が向上している。

「サンダーグリッドマン」が劇中で使用する「サンダーグリッドビームエフェクトパーツ」が付属。さらに、「ドリルブレイク」再現用の支柱パーツ一式が付属し、両肩のドリルを取り外すことで、劇中シーンを再現できる。また、遊びの幅を広げるパーツとして、交換用手首パーツ左右各2種が付属する。

玩具オリジナルギミックとして別売りの「S.H.Figuarts（真骨彫製法） グリッドマン」に付属の「プラズマブレード」、「バリアーシールド」を保持することが可能。開き手首パーツを活用することで、より多彩な表情を付けることが可能となっている。

また、一部パーツが取り外し可能となっており、別売りの「S.H.Figuarts（真骨彫製法） グリッドマン」と組み合わせることで劇中の合体シーケンスをイメージして楽しむこともできる。

