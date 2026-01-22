【フィギュアーツZERO [超激戦] スーパーサイヤ人4孫悟空-DAIMA-】 8月 発売予定 1月23日16時 予約受付開始予定 価格：14,300円

BANDAI SPIRITSはプレミアムバンダイにて、フィギュア「フィギュアーツZERO [超激戦] スーパーサイヤ人4孫悟空-DAIMA-」を8月に発売する。価格は14,300円。1月23日16時から予約受付を開始する。

本製品は「ドラゴンボールDAIMA」に登場する「スーパーサイヤ人4孫悟空」を立体化したもの。劇中終盤で「ジャイアントゴマー」に向かい「かめはめ波」を放つシーンを再現している。

髪の毛にはパール彩色を採用し、鮮やかに輝く様子を再現。細かな体毛や服のしわまで精密に造形し、台座にはパースをかけることでバトルフィールドの細部まで造形している。また台座周辺には青を彩色することで、「かめはめ波」の照り返しを再現している。

□「フィギュアーツZERO [超激戦] スーパーサイヤ人4孫悟空-DAIMA-」のページ

(C)バード・スタジオ／集英社・東映アニメーション