ROPE’ PICNIC×ハローキティ♡甘い季節を彩る新作コラボ全7型登場

新年に話題を集めたROPE’ PICNICとハローキティのコラボレーションから、待望の新作コレクションが登場します。今回のテーマは『LOVE MY HELLO KITTY！ありったけの「スキ」を集めて』。ピンクをキーカラーに、バレンタインをイメージした甘くときめくデザインが勢ぞろい♡大人可愛いウエアから、思わず目を引く小物、さらに親子で楽しめるアイテムまで、今だけの特別感あふれるラインアップに注目です。

甘さと実用性を備えたウエアライン

ウエアは大人のデイリーコーデに取り入れやすい3型が登場。

ワッペンケーブルニットカーディガン(品番:GDK16960)は、価格5,995円、サイズはフリー、カラーはピンク・キナリ・ブラウン。

左胸のハローキティワッペンと袖口のリボン刺繍、ハートボタンがフェミニンなアクセントに。

巾着付きアソートTシャツ(品番:GDM16980)は価格6,490円、サイズはフリー、カラーはピンク・ブラック・ホワイト・ホワイト系。オーバーシルエットで着回し力が高く、同柄巾着付きでギフトにも最適です。

【KIDS】スパンコールロングスリーブTシャツ(品番:GRM36030)は価格3,982円、サイズS/M/L、カラーはホワイト・ピンク。色が変わるスパンコール刺繍と着脱しやすい仕様で、キッズも笑顔に♪

コーデの主役になるバッグ&小物

雑貨は全4型を展開。

2WAYストラップ付きミニショルダーリボンバッグ(品番:GIX36040)は価格4,994円、サイズはフリー、カラーはブラック・レッド。リボン型デザインで、チェーンとストラップの2WAY仕様。

アクリルチャーム付きトートバッグ(品番:GIX36050)は価格5,489円、サイズはフリー、カラーはピンク。チョコレートを持ったハローキティのプリントが印象的で、大容量なのも魅力です。

折りたたみエコバッグ(品番:GII36050)は価格2,189円、サイズはフリー、カラーはピンク・ホワイト。ハート型カラビナ付きで持ち歩きも可愛く。

タオルハンカチ(品番:GII36060)は価格1,320円、サイズはフリー、カラーはオフ・ピンク。刺繍デザインが異なるアソート仕様です。

© 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L661434

今だけのときめきを手に入れて

ROPE’ PICNICとハローキティが贈る、甘くて特別な新作コレクションは、自分へのご褒美にも、大切な人へのギフトにもぴったり。

2026年1月23日(金)正午頃よりJ’aDoRe JUN ONLINEにて先行予約開始(注1)、1月30日(金)からは店舗販売(注2)もスタートします。

親子で楽しめるアイテムも揃う今だけのラインアップを、ぜひチェックしてみてください♡

（注1）1月23日（金）正午頃に予約開始予定です。

（注2）各店舗、1月30日（金）の開店と同時に販売開始予定です。また、開店時間は店舗によって異なります。