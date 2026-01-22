【ひらがなクイズ】これは解けたら気持ちいい！ 空欄に共通して入る2文字は何？
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ・初級編」！
今回は、世の中の決まりごとから人の様子を表す言葉まで、バラエティー豊かなラインアップ。1つの正解が、全く異なるジャンルの言葉をつなぎます。
□□じょ
み□□づき
お□□き
も□□き
ヒント：みんな大好きなお正月の風物詩が含まれています
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
▼解説
それぞれの言葉に「ちつ」を入れると、次のようになります。
・ちつじょ（秩序）
・みちつづき（道続き）
・おちつき（落ち着き）
・もちつき（餅つき）
物事の正しい順序や筋道を指す「秩序」や、道がずっと続いていることを表す「道続き」、そして心が安定している「落ち着き」や、日本の冬の風物詩「餅つき」など、多彩な言葉が完成しました。同じ「ちつ」という響きでも、社会科の用語のような「秩序」から、お正月のイメージがある「餅つき」まで、使われる場面がガラリと変わるのがこの問題の面白いところです。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
