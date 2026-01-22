社会を維持するためのルールや、お正月の風物詩、そして心の状態を表す言葉に共通して隠れている「2文字」は何でしょうか？ 抽象的な概念から具体的な行事まで、頭を柔らかくして正解を探してみましょう！

言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ・初級編」！

今回は、世の中の決まりごとから人の様子を表す言葉まで、バラエティー豊かなラインアップ。1つの正解が、全く異なるジャンルの言葉をつなぎます。

問題：□に共通するひらがなは？

次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。

□□じょ
み□□づき
お□□き
も□□き

ヒント：みんな大好きなお正月の風物詩が含まれています

正解：ちつ

正解は「ちつ」でした。

▼解説
それぞれの言葉に「ちつ」を入れると、次のようになります。

・ちつじょ（秩序）
・みちつづき（道続き）
・おちつき（落ち着き）
・もちつき（餅つき）

物事の正しい順序や筋道を指す「秩序」や、道がずっと続いていることを表す「道続き」、そして心が安定している「落ち着き」や、日本の冬の風物詩「餅つき」など、多彩な言葉が完成しました。同じ「ちつ」という響きでも、社会科の用語のような「秩序」から、お正月のイメージがある「餅つき」まで、使われる場面がガラリと変わるのがこの問題の面白いところです。

※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)