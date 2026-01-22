【誕プレで3万円のバッグが欲しい】マッチングアプリで付き合った40代の彼から提案されたのは…私は大切な彼女じゃないの？＜第3話まんが＞【2025年下半期BEST】

2025年下半期（7月〜12月）に『婦人公論.jp』で大きな反響を得た記事から、今あらためて読み直したい1本をお届けします。（初公開日：2025年7月5日）********マッチングアプリを活用して婚活をする人が増える中、そこにはさまざまな出会いと別れが…。42歳で会社員の智子さんは、アプリを通じて、中小企業で働く同い年の隆さんと出会います。顔がタイプで真面目そうな隆さんに惹かれていきますが、引っかかる部分もあって…。付き合って初めて迎える誕生日、3万円のバッグが欲しかった智子さんですが、隆さんからは、その半分の金額で考えて欲しいと言われてしまいます

* * * * * * *

1話から読む

付き合って初めての誕生日

前話からの続き。

マッチングアプリで出会った隆と付き合うようになって、初めて迎える誕生日。

隆からの15,000円の誕生日プレゼント提案に返事ができないまま、週末が訪れました。

どんな気持ちで1万5千円だなんて↓↓↓

金額が安すぎるなんて言えない！

こういうのじゃない！↓↓↓

隆との将来が不安になってきた

落ち込む隆の顔を見ながら、「この人と結婚を見据えて付き合い続けることが難しいかも......」そんな気持ちが芽生えはじめてしまいました。

第４話へ続く。