「別れたんですか？」『ラヴ上等』の成立カップル、仲良しショット公開も破局？ 「出会えたご縁に感謝」
スーパースパーク東京に勤務するあもさんは1月21日、自身のInstagramを更新。Netflixの恋愛リアリティー番組『ラヴ上等』で共演した櫻井二世さんとのツーショットを公開し、反響を呼んでいます。
【写真】あも＆櫻井二世の仲良しショット
あもさんは「ぜんぶ嘘ない本物。二世は赤ちゃんだしジャイアンだけどw 出会えたご縁に感謝してる！マブ お仕事頑張ろうねー！！」ともつづっています。
コメントでは、「あもちゃんの大人な人間性と可愛い笑顔マジで大好き！」「なんで二世はあもちゃんフォローしてないの笑」「壇蜜に似てる」「平成にタイムスリップしてる」などの声のほか、「マブって事は別れてるんですか！？」「別れちゃったんですか〜？」「サバサバしてる者同士だね〜友達に戻ったのね」「別れたんですか？お似合いだったのに」といった声も上がりました。
「平成にタイムスリップしてる」「今生きで人生過ごしてくぞー！」とつづり、動画を1本載せているあもさん。櫻井さんとプリクラを撮る様子、実際に撮ったプリクラの画像が流れてきます。2人とも密着してポーズを取るなど、親密な様子が伝わってきます。
