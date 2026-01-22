スーパースパーク東京に勤務するあもさんは1月21日、自身のInstagramを更新。番組で共演した櫻井二世さんとの仲良しショットを公開しました。（サムネイル画像出典：あもさん公式Instagramより）

写真拡大

スーパースパーク東京に勤務するあもさんは1月21日、自身のInstagramを更新。Netflixの恋愛リアリティー番組『ラヴ上等』で共演した櫻井二世さんとのツーショットを公開し、反響を呼んでいます。

【写真】あも＆櫻井二世の仲良しショット

「平成にタイムスリップしてる」

「今生きで人生過ごしてくぞー！」とつづり、動画を1本載せているあもさん。櫻井さんとプリクラを撮る様子、実際に撮ったプリクラの画像が流れてきます。2人とも密着してポーズを取るなど、親密な様子が伝わってきます。

あもさんは「ぜんぶ嘘ない本物。二世は赤ちゃんだしジャイアンだけどw　出会えたご縁に感謝してる！マブ　お仕事頑張ろうねー！！」ともつづっています。

コメントでは、「あもちゃんの大人な人間性と可愛い笑顔マジで大好き！」「なんで二世はあもちゃんフォローしてないの笑」「壇蜜に似てる」「平成にタイムスリップしてる」などの声のほか、「マブって事は別れてるんですか！？」「別れちゃったんですか〜？」「サバサバしてる者同士だね〜友達に戻ったのね」「別れたんですか？お似合いだったのに」といった声も上がりました。

番組では“カップル”に

同番組で最終的には互いの思いが通じ合った“カップル”として成立していた2人ですが、その後については公になっておらず、視聴者の関心を多く集めていました。今回「マブ」と投稿でつづったことから、2人の関係性は友人ということなのでしょうか。今後の行く末が気になりますね。(文:橋酒 瑛麗瑠)