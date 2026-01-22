¡Ø¡Ú¿ä¤·¤Î»Ò¡Û¡ÙÂè3´üOP¡õED¥Î¥ó¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È±ÇÁü¸ø³«¡¡¥¢¥¯¥¢¤È¥ë¥Óー¤Î¹Ô¤¯Ëö¤ò°Å¼¨
¡¡TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¡Ú¿ä¤·¤Î»Ò¡Û¡ÙÂè3´ü¤Ç¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¤¬²Î¤¦¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¼çÂê²Î¡ÖTEST ME¡×¤È¤Ê¤È¤ê¤¬²Î¤¦¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¼çÂê²Î¡Ö¥»¥ì¥Êー¥Ç¡×¤Î¥Î¥ó¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È±ÇÁü¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
»²¹Í¡§¡Ø¡Ú¿ä¤·¤Î»Ò¡Û¡ÙÂè3´ü¤¬ÉÁ¤¯¡È¶²¤í¤·¤¤ÎÎ°è¡É¡¡¥ë¥Óー¤¬Â¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¤ë¡ÈÎ¢Æ»¡É¤Î´í¤¦¤µ
¡¡½¸±Ñ¼Ò¡Ø½µ´©¥ä¥ó¥°¥¸¥ã¥ó¥×¡Ù¤ÇÏ¢ºÜ¤µ¤ì¤¿ÀÖºä¥¢¥«¡¦²£Áä¥á¥ó¥´¤Ë¤è¤ë¿Íµ¤Ì¡²è¤ò¥¢¥Ë¥á²½¤·¤¿¡Ø¡Ú¿ä¤·¤Î»Ò¡Û¡Ù¤Ï¡¢ÅÁÀâ¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¡¦À±Ìî¥¢¥¤¤Î»à¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¡¢Èà½÷¤ÎÂ©»Ò¡¿Ì¼¤Ç¤¢¤ë¥¢¥¯¥¢¤È¥ë¥Óー¤¬·ÝÇ½³¦¤Î°Ç¤Ë¿¨¤ì¤Æ¤¤¤¯¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¡£
¡¡2024Ç¯¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿Âè2´ü¤Ç¤Ï¡¢ºîÃæ¤Î2.5¼¡¸µÉñÂæ¡ÖÅìµþ¥Ö¥ì¥¤¥É¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿¥¢¥¯¥¢¤ÎÉü½²¿´¤Ë¥Õ¥©ー¥«¥¹¤·¤¿¡Ö2.5¼¡¸µÉñÂæÊÔ¡×¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¡£Âè3´ü¤Ç¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ¤ÎÁÛ¤¤¿Í¡¦¥´¥íー¤Î»à¤òÃÎ¤Ã¤¿¥ë¥Óー¤ÎÉü½²¤Î¹ÔÊý¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¡£
¡¡¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°±ÇÁü¤Ç¤Ï¡¢¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¤Î²Î¤¦¡ÖTEST ME¡×¤Ë¤Î¤»¡¢Ìë¤Î³¹¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤ËÍÙ¤ë¥ë¥Óー¡¢¤«¤Ê¡¢¤¢¤«¤Í¡¢MEM¤Á¤ç¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¡£
¡¡¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°±ÇÁü¤Ç¤Ï¡¢¤Ê¤È¤ê¡Ö¥»¥ì¥Êー¥Ç¡×¤Ë¤Î¤»¤¿¥¢¥¯¥¢¤È¥ë¥Óー2¿Í¤Î¥À¥ó¥¹¥·ー¥ó¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î2¿Í¤Î¹Ô¤¯Ëö¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¡£
¡¡¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢Î¾±ÇÁü¤Î¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È¤â¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë