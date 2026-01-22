『ベイマックス』花粉シーズンにぴったりな新作コレクション！ ドクター風スタイルの加湿器など発売
「ディズニーストア」は、ドクター風スタイルの“ベイマックス”をデザインした新コレクションを、1月23日（金）から全国の店舗で順次発売。一部店舗および公式オンラインストアでは1月20日（火）より先行販売中だ。
【写真】光るベイマックスに癒される〜！ 加湿器など新作コレクション一覧
■コロンと丸いフォルムがユニーク
今回登場するのは、聴診器などを身に着けたドクター風スタイルのベイマックスをデザインした、花粉シーズンにもぴったりの雑貨やヘルスケアアイテムがそろう新コレクション。
ラインナップには、ベイマックスのフェイスをそのまま表現した丸みのあるティッシュケースや、両側から腕を入れて枕としても使えるもっちりとした触り心地のクッションなど、癒しと実用性を兼ね備えたアイテムが並ぶ。
また、ベイマックスのボディ背面にファスナーが付いた、目薬やサプリメントの携帯に便利なシリコンポーチや、外出時のゴミをさっとしまえるダストポーチなども用意され、シーンに合わせて使い分けできる。
そのほか、おくすり手帳や診察券の整理に便利な多彩なポケットを備えたポーチや、大容量のバニティポーチ、ライト機能付きの卓上加湿器やピルケースなど、春をベイマックスと元気に過ごせる商品が勢ぞろいしている。
