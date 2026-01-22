¡Ö¡È´ÚÆüÀï°µ¾¡¡ÉÆüËÜ¤¬¶²¤í¤·¤¤¡×½ÉÅ¨¤Ï½àÈ÷Ãå¡¹¡Ä´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬º¹¤òÄË´¶¡ÖÈà¤é¤Ï·è¤·¤ÆËþÂ¤»¤º¡¢À¤³¦´ð½à¤ò¸«¿ø¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ¤¬£±·î21Æü¡¢Âç´ä¹ä´ÆÆÄ¤Î¤â¤È¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¸ÞÎØ½Ð¾ì¤ò⽬»Ø¤¹U-21⽇ËÜÂåÉ½¤¬¡¢£³⽉¤Ë¥È¥ë¥³¤ÇU-21¥¢¥ë¥Ð¥Ë¥¢ÂåÉ½¡¢U-21¥»¥ë¥Ó¥¢ÂåÉ½¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¿¹ÊÝ°ì´ÆÆÄ¤¬Î¨¤¤¤ëAÂåÉ½¤â¡¢£³·î¤ËÅ¨ÃÏ¤Ç¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥ÉÂåÉ½¡¢¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÂåÉ½¤È¿ÆÁ±»î¹ç¤ò¹Ô¤Ê¤¦¤¿¤á¡¢¡È·»Äï¡ÉÂ·¤Ã¤Æ²¤½£±óÀ¬¤ËÎ×¤à¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÈ¯É½¤ò¼õ¤±¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼ÀìÌç»ï¡ØFourFourTwo¡Ù¤Î´Ú¹ñÈÇ¤¬¡Ö¡È´ÚÆüÀï°µ¾¡¡ÉÆüËÜ¤¬¶²¤í¤·¤¤...U-21ÂåÉ½¤â£³·î¤Ë²¤½£±óÀ¬£²Ï¢Àï¡×¤ÈÂê¤·¤¿µ»ö¤ò·ÇºÜ¡£¥í¥¹¸ÞÎØ¤ò¸«¿ø¤¨¤ÆÈô¤Óµé¤ÇU-23¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¤Ë»²ÀïÃæ¤ÎU-21ÆüËÜÂåÉ½¤¬¡¢º£·î20Æü¤Î½à·è¾¡¤Ç´Ú¹ñ¤ò²¼¤·¤¿¤Ê¤«¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê¸«²ò¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÆüËÜ¤Î²¤½£±óÀ¬¿ä¿Ê¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë¿ÆÁ±»î¹ç¤òÄ¶¤¨¡¢£²Ç¯Àè¤ò¸«¿ø¤¨¤¿åÌÌ©¤Ê¥í¡¼¥É¥Þ¥Ã¥×¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¢¥¸¥¢¤ÎÉñÂæ¤Ç´û¤ËÈô¤Óµé¤Ç¶¥ÁèÎÏ¤ò¾ÚÌÀ¤·¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢·è¤·¤ÆËþÂ¤»¤º¡¢¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Î¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¤È¥Ñ¥ï¡¼¤òÄ¾ÀÜÂÎ´¶¤·¡¢À¤³¦´ð½à¤Ë¥Á¡¼¥à¤ò¹ç¤ï¤»¤ë°Õ»Ö¤À¡£ÆüËÜ¤Î¥·¥Ë¥¢¥Á¡¼¥à¤â£³·î¤ÎA¥Þ¥Ã¥Á´ü´Ö¡¢ËÌÃæÊÆ¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Î¶¯¹ë¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡¢¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥É¤È¥¤¥®¥ê¥¹¤ÇÀï¤¦£²Ï¢Àï¤¬³ÎÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡°ìÊý¡¢¼«¹ñ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¡ÖÆüËÜ¤Ë¶þ¤·¡¢¶ì¤¤²ÝÂê¤òÊú¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¡£À°È÷¤ÎÉ¬Í×À¤ò¶¯¤¯ÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö£²ºÐÇ¯²¼¤ÎÁª¼ê¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤¿ÆüËÜ¤ËÂÐ¤·¡¢Àï½Ñ¤ÈÆ®»Ö¤ÎÎ¾ÌÌ¤ÇÍ¥°Ì¤ËÎ©¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿ÅÀ¤ÏÄËº¨¤Î¶Ë¤ß¤À¡£ÆüËÜ¤¬·ø¸Ç¤Ê¥·¥¹¥Æ¥à¤ÈÂÎ·ÏÅª¤Ê±óÀ¬¥×¥é¥ó¤Ç¡¢¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ë¸þ¤±¤Æ½çÄ´¤Ë¿Ê¤à¤Ê¤«¡¢´Ú¹ñ¥µ¥Ã¥«¡¼¤âº¬ËÜÅª¤Ê°éÀ®Êý¸þ¤ÈÀïÎÏ¶¯²½ºö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¼¤¯¹Í¤¨¤ë»þ¤¬Íè¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡º¬ËÜÅª¤ÊÉôÊ¬¤Ç¡¢½ÉÅ¨¡¦ÆüËÜ¤È¤ÎÌÀ³Î¤Êº¹¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
¡ÚÆ°²è¡ÛÆüËÜ¤Î10ÈÖ¤ÎCK¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿´Ú¹ñÀï¤Î·è¾¡ÃÆ
¡¡¿¹ÊÝ°ì´ÆÆÄ¤¬Î¨¤¤¤ëAÂåÉ½¤â¡¢£³·î¤ËÅ¨ÃÏ¤Ç¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥ÉÂåÉ½¡¢¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÂåÉ½¤È¿ÆÁ±»î¹ç¤ò¹Ô¤Ê¤¦¤¿¤á¡¢¡È·»Äï¡ÉÂ·¤Ã¤Æ²¤½£±óÀ¬¤ËÎ×¤à¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÈ¯É½¤ò¼õ¤±¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼ÀìÌç»ï¡ØFourFourTwo¡Ù¤Î´Ú¹ñÈÇ¤¬¡Ö¡È´ÚÆüÀï°µ¾¡¡ÉÆüËÜ¤¬¶²¤í¤·¤¤...U-21ÂåÉ½¤â£³·î¤Ë²¤½£±óÀ¬£²Ï¢Àï¡×¤ÈÂê¤·¤¿µ»ö¤ò·ÇºÜ¡£¥í¥¹¸ÞÎØ¤ò¸«¿ø¤¨¤ÆÈô¤Óµé¤ÇU-23¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¤Ë»²ÀïÃæ¤ÎU-21ÆüËÜÂåÉ½¤¬¡¢º£·î20Æü¤Î½à·è¾¡¤Ç´Ú¹ñ¤ò²¼¤·¤¿¤Ê¤«¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê¸«²ò¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°ìÊý¡¢¼«¹ñ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¡ÖÆüËÜ¤Ë¶þ¤·¡¢¶ì¤¤²ÝÂê¤òÊú¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¡£À°È÷¤ÎÉ¬Í×À¤ò¶¯¤¯ÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö£²ºÐÇ¯²¼¤ÎÁª¼ê¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤¿ÆüËÜ¤ËÂÐ¤·¡¢Àï½Ñ¤ÈÆ®»Ö¤ÎÎ¾ÌÌ¤ÇÍ¥°Ì¤ËÎ©¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿ÅÀ¤ÏÄËº¨¤Î¶Ë¤ß¤À¡£ÆüËÜ¤¬·ø¸Ç¤Ê¥·¥¹¥Æ¥à¤ÈÂÎ·ÏÅª¤Ê±óÀ¬¥×¥é¥ó¤Ç¡¢¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ë¸þ¤±¤Æ½çÄ´¤Ë¿Ê¤à¤Ê¤«¡¢´Ú¹ñ¥µ¥Ã¥«¡¼¤âº¬ËÜÅª¤Ê°éÀ®Êý¸þ¤ÈÀïÎÏ¶¯²½ºö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¼¤¯¹Í¤¨¤ë»þ¤¬Íè¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡º¬ËÜÅª¤ÊÉôÊ¬¤Ç¡¢½ÉÅ¨¡¦ÆüËÜ¤È¤ÎÌÀ³Î¤Êº¹¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
¡ÚÆ°²è¡ÛÆüËÜ¤Î10ÈÖ¤ÎCK¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿´Ú¹ñÀï¤Î·è¾¡ÃÆ