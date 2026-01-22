日本付近は25日頃にかけて強い冬型の気圧配置が続くでしょう。北陸地方の上空約5000メートルにはマイナス36℃以下の強い寒気が流れ込んでいます。

このため、中越と上越では23日にかけて警報級の大雪となる所があるでしょう。その後も、新潟県では25日頃にかけて警報級の大雪となる可能性があります。また、新潟県では大気の状態が非常に不安定となり、局地的に積乱雲が発達する見込みです。

下越と佐渡では、予想より寒気が強まった場合や雪雲が同じ地域に流れ込み続けた場合には、警報級の大雪となる可能性があります。

■雪の予想

【24時間予想最大降雪量(～23日午前6時)】

下越 平地 20センチ

山沿い 50センチ

中越 平地 60センチ

山沿い 100センチ

上越 平地 50センチ

山沿い 80センチ

佐渡 20センチ



【24時間予想最大降雪量(～24日午前6時)】

下越 平地 40センチ

山沿い 50センチ

中越 平地 70センチ

山沿い 100センチ

上越 平地 50センチ

山沿い 70センチ

佐渡 40センチ



【24時間予想最大降雪量(～25日午前6時)】

下越 平地 30センチ

山沿い 50センチ

中越 平地 50センチ

山沿い 70センチ

上越 平地 40センチ

山沿い 70センチ

佐渡 30センチ



その後も強い冬型の気圧配置が続くため、大雪が続き、積雪はさらに増える見込みです。

■気象台の注意呼びかけ

中越では23日夜遅くにかけて、上越では22日夕方にかけて、大雪による交通障害に警戒してください。新潟県では25日頃にかけて大雪による交通障害に注意・警戒し、電線や樹木などへの着雪、なだれ、路面の凍結にも注意してください。



また、新潟県では22日昼前にかけて落雷や竜巻などの激しい突風に注意してください。発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には建物内に移動するなど、安全確保に努めてください。ひょうの降るおそれもありますので、農作物や農業施設の管理にも注意してください。