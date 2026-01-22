「ケーキになったチョコパイ」、ロッテ×銀座コージーコーナー共同開発で限定発売 1・30より
銀座コージーコーナーは30日から、ロッテと共同開発した「ケーキになったチョコパイ（4号）」と「紗々ミルクレープ」を期間限定で全国の生ケーキ取扱店で販売する。
【画像】「ケーキになったチョコパイ（4号）」断面！
ロッテの人気商品「チョコパイ」をケーキに仕立てた「ケーキになったチョコパイ（4号）」が、今年もバレンタインシーズンに合わせて登場する。芳醇なチョコレートムースと生クリーム入りホイップクリーム、スポンジを重ね、艶やかなココアグラサージュでコーティング。さらに今年は、上面に苺とブルーベリーをトッピングした新仕様でご褒美感がアップした。ベリーの甘ずっぱさをアクセントに、しっとりなめらかな口当たりと、コク深く濃厚なチョコレートの味わいが贅沢に感じられるケーキとなっている。
また、発売のたびにSNSで話題になる「紗々ミルクレープ」が同時に登場。ロッテの人気チョコレート「紗々」のパリパリ食感をケーキでも味わえ。
なお北海道・九州地方及び、福井県、京都府、滋賀県、鳥取県、島根県、山口県、愛媛県、高知県に生ケーキ取扱店はなし。
