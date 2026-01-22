30周年を迎えたポムポムプリンでJR山手線をラッピング、1月17より特別な電車が運行中
サンリオのキャラクター「ポムポムプリン」は、2026年にデビュー30周年を迎えた。アニバーサリーイヤーの開幕を盛り上げる、ポムポムプリンのデザインをあしらったJR山手線ラッピングトレインが1月17日から2月1日までの期間限定で運行している。
ラッピングトレインでは、車体のドア横にポムポムプリンのビジュアルをあしらうだけでなく、車内全体もポムポムプリン一色に。アニバーサリーイヤーのキーメッセージ「むずかしいこと、しらんぷりん♪」をテーマに、ポスター、アドストラップ(吊革広告) 、ドアガラスステッカーなどがポムポムプリンの特別デザイン仕様になり、トレインチャンネルではポムポムプリンの1日を描く約4分間の特別アニメーションを初公開。ポムポムプリンと一緒に「ぼーっとのんびり」できるやさしい癒しの空間を楽しめる。
(C)2026 SANRIO CO.,LTD. 著作 株式会社サンリオ
