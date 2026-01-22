「コメダ珈琲店×すみっコぐらし」コラボグッズが1月24日より登場
サンエックスは、「コメダ珈琲店」と「すみっコぐらし」がコラボレーションしたグッズを、全国のロフトにて1月24日より、サンエックスネットショップにて1月26日10時より、限定発売する。
あたたかいコメダブレンドやシロノワールにクリームソーダ…コメダ珈琲店の人気商品であるおいしそうなメニューを前にしたすみっコたちの姿がかわいいデザインの、ぬいぐるみや文房具、日用雑貨などが登場する。
ペアキーホルダー
ラインナップは、あつめてぬいぐるみ(2,860円)、てのりぬいぐるみ(1,760円)、おでかけすみっコ(2,420円)、ぶらさげぬいぐる(2,200円)、シーンぬいぐるみ(3,850円)、ミニタオル(935円)、マチ付巾着(770円)、ブロックメモ(715円)、シールビッツ(660円)、クリアホルダー(825円)、ペアキーホルダー(2,200円)、ポーチ(2,420円)、ポーチ付ショッピングバッグ(3,520円)。
(C)2026 KOMEDA Co.,Ltd
(C)2026 SAN-X CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.
