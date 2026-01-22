女子ゴルフの鶴岡果恋（２６＝明治安田）が、結婚を“追い風”に悲願のツアー初勝利を目指す。

鶴岡は昨季ポイントランキング４１位で今季シードを確保する一方で、２位が２回と初優勝には届かなかった。２１日に都内で行われた、契約メーカーであるブリヂストンのゴルフボール「ＴＯＵＲ Ｂ Ｘ／ＸＳ」の新商品発表会に出席し「初優勝は挙げられていないので精一杯頑張っていきたい」と初Ｖを誓った。

昨年１２月には、プロ野球・オリックスの来田涼斗（２３）との結婚を発表。「アスリートとして切磋琢磨しながら、お互い頑張ろうみたいな感じ」とお互い刺激を受けている。さらに「結婚してダメになったと言われるのが一番嫌なので、それだけは避けたい思いは強い」と力を込めた。

オフのトレーニングを夫婦合同で行うこともあり「（負荷は異なる）一緒のメニューをやっていて結構キツい。野球選手はトレーニングに対して熱いので弱音を吐けない中でやっている」と体力を増強。さっそく効果も出ていて「（ドライバーの）飛距離は２５０ヤードちょい打てている。今までオフで２３０〜２４０ヤードくらいだったので」と実感している。

また「私はメンタルが弱いけど野球選手って強い」と精神面の学びも得ている。心身ともに進化した先に初勝利をつかみ取れるか。