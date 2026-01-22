川崎希「初のお魚」0歳次女への離乳食公開「手作りすごい」「食べる姿も可愛い」と反響
【モデルプレス＝2026/01/22】タレントの川崎希が1月21日、自身のInstagramストーリーズを更新。次女が初めての魚の離乳食に挑戦したことを報告した。
【写真】38歳元AKB「手作りすごい」鯛のペースト＆10倍粥が盛られた離乳食公開
川崎は「離乳食日記 きょうは初のお魚」とコメントし、ピンクの器に入った2種類の離乳食を公開。「鯛のペースト 小さじ1」「10倍粥 小さじ1」とそれぞれのメニューを記載し、「余った鯛は大人用」と鯛の切り身の残りも紹介した。
また、モデルでタレントの“アレク”ことアレクサンダーが次女を膝に乗せて座り、紹介した離乳食を食べさせようとスプーンを持っているショットも披露している。
この投稿に、「離乳食順調に進んでる」「手作りすごい」「食べる姿も可愛い」「夫婦で協力してて憧れる」「素敵なパパ」「愛情あふれる時間」などの声が上がっている。
川崎は、2013年2月にアレクサンダーと結婚。2017年8月に第1子男児、2020年10月に第2子女児誕生を報告。2025年6月に第3子女児の出産を発表した。（modelpress編集部）
