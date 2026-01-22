Äà¤ê¿Í¤ÎÌµÃÇ¿¯Æþ¤Ë¡Ö1²ó22Ëü±ßÀÁµá¡×Âçºå¡¦ÀôÂçÄÅ¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¤Î¡ÈºÇ½ª·Ù¹ð¡É¤Ë»¿ÈÝ¡ÄºÛÈ½¤ÇÇ§¤á¤é¤ì¤ëÇå½þ³Û¡ÖÈ½ÃÇ´ð½à¡×¤Ï¡ÚÊÛ¸î»Î²òÀâ¡Û
ÂçºåÉÜÀôÂçÄÅ»Ô¤ÎÂ¿ÌÜÅª»ÜÀß¡ÖÀôÂçÄÅ¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡×¤Ç¡¢Äà¤ê¿Í¤¬Î©Æþ¶Ø»ß¶è°è¤Ë¥Õ¥§¥ó¥¹¤ò±Û¤¨¤Æ·«¤êÊÖ¤·¿¯Æþ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤Æ¡¢´ÉÍý¼Ô¤ÎºæÀôËÌÉÖÆ¬³ô¼°²ñ¼Ò¤¬¡Ö1²ó¤¢¤¿¤ê22Ëü±ß¤Î»ÜÀßÍøÍÑÎÁ¤òÀÁµá¤¹¤ë¡×¤È·Ù¹ð¤·¡¢SNS¾å¤ÇÂç¤¤ÊµÄÏÀ¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡ÈºÇ½ª·Ù¹ð¡É¤ÈÂê¤·¤¿·Ç¼¨¤Ë¤Ï¡Ö50²ó¿¯Æþ¤Ê¤éºÇÂç1100Ëü±ß¡×¤È¤¤¤¦¶ñÂÎÅª¤Ê¶â³Û¤â¼¨¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡Ö¹â³Û¤¹¤®¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡×¡ÖºÛÈ½¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¸º³Û¤µ¤ì¤ë¤Ï¤º¡×¤È¤¤¤¦µ¿Ìä¤ÎÀ¼¤È¡¢¡ÖÎ©Æþ¶Ø»ß¤Î¾ì½ê¤ËÆþ¤ëÊý¤¬°¤¤¡×¡Ö´ÉÍý¼Ô¤ÎÉéÃ´¤ò¹Í¤¨¤ì¤ÐÅöÁ³¡×¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤¬ÂÐÎ©¤·¤¿¡£
´ÉÍý¼Ô¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê»×¤¤¤Ç¡Ö·Ù¹ð¡×¤ò½Ð¤·¤¿¤Î¤«¡£»ÜÀß¤ò´ÉÍý¤¹¤ëºæÀôËÌÉÖÆ¬¤Ë¸½¾õ¤òÊ¹¤¯¤È¤È¤â¤Ë¡¢¼«¿È¤âÄà¤ê¤¬¼ñÌ£¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¼ò¸þÞæÌé¡Ê¤µ¤³¤¦ ¤³¤¦¤ä¡ËÊÛ¸î»Î¤Ë¡¢¤³¤ÎÀÁµá³Û¤ÎÂÅÅöÀ¤äÌµÃÇ¿¯Æþ¤ËÈ¼¤¦·º»ö¡¦Ì±»ö¤ÎÀÕÇ¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÀìÌç²È¤È¤·¤Æ¤Î¸«²ò¤ò¶Ä¤¤¤À¡£±¿±Ä³«»ÏÅö½é¤«¤éÂ³¤¯ÉÔË¡¿¯Æþ
ÀôÂçÄÅ¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¤Ï¡¢Ìó8¥Ø¥¯¥¿ー¥ë¤Î¹¤µ¤ò»ý¤ÄÂ¿ÌÜÅª¹¾ì¤Ç¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä¥¹¥Ýー¥ÄÂç²ñ¡¢¥Õ¥§¥¹¤Ê¤É¤Ë»È¤ï¤ì¤ëÍÎÁ¤ÎÂß¤·²ñ¾ì¤À¡£ ºæÀôËÌÉÖÆ¬¤Ï2024Ç¯2·î¤«¤éÂçºåÉÜ¤«¤éÍÂ¤«¤ë·Á¤Ç±¿±Ä´ÉÍý¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Æ±¼Ò»ÜÀß´ÉÍý²Ý¤ÎÃ´Åö¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢±¿±Ä³«»ÏÅö½é¤«¤é¡¢Äà¤êµÒ¤È»×¤ï¤ì¤ë¿ÍÊª¤¬¥Õ¥§¥ó¥¹¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¿¯Æþ¤¹¤ëÍÍ»Ò¤ò´Æ»ë¥«¥á¥é¤Ç³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÅö½é¤Ï¡ØÉÔË¡¿¯Æþ¤¬¤¢¤ì¤Ð´Æ»ë¥«¥á¥é¤Î±ÇÁü¤ò·Ù»¡¤ËÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿Ê¸½ñ¤òÅº¤¨¤¿´ÇÈÄ¤òÀßÃÖ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤è¤ê¶¯¤¯Ãí°Õ¤òÂ¥¤¹¤¿¤á¤Ë2024Ç¯¤Î²Æº¢¡¢¸½ºß¤ÎÊ¸½ñ¤Î·Ç¼¨¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÃ´Åö¼Ô¤ÏÀâÌÀ¤¹¤ë¡£
¸½ºß·Ç¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊ¸½ñ¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÌµÃÇ¿¯Æþ¤¬È½ÌÀ¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¸Ä¿Í¤òÆÃÄê¤Î¾å¡¢»ÜÀßÍøÍÑÎÁ¤È¤·¤Æ22Ëü±ß¡ß²ó¿ô¤òÀÁµá¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡×¤È·Ù¹ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¿¯Æþ¤Ë¤è¤ë»ö¸Î¥ê¥¹¥¯¡Ö¶¯¤¯´í×ü¡×
¤³¤Î22Ëü±ß¤È¤¤¤¦¶â³Û¤Ï¡¢Æ±¼Ò¤Î»ÜÀß»ÈÍÑÎÁ¶âÉ½¤Ë¤ª¤±¤ë¡Ö³ØÀ¸¡¦»ÔÌ±ÍøÍÑ¡×¤ÇÁ´ÂÎÌÌÀÑ8¥Ø¥¯¥¿ー¥ë¤ò1ÆüÍøÍÑ¤·¤¿¾ì¹ç¤ÎÀßÄê³Û¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö50²ó¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢²¾¤Ë50²ó¿¯Æþ¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¤È¤¤¤¦Îã¼¨¤Ç¡¢50²ó¿¯Æþ¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤ì¤Ð22Ëü±ß¡ß50²ó¡á1100Ëü±ß¤È¤¤¤¦·×»»¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢¼ÂºÝ¤ËÀÁµá¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ï¡¢¸½»þÅÀ¤ÇÅö¼Ò¤È¤·¤ÆÊý¿Ë¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¡ÊÆ±¼ÒÃ´Åö¼Ô¡Ë
°ìÊý¤Ç¡¢Æ±¼Ò¤¬½Å¤¯¸«¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¶âÁ¬Åª¤ÊÌäÂê¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡Ö¸½»þÅÀ¤Ç¿¯Æþ¼Ô¤Ë¤è¤ë»ÜÀß¤Î±øÂ»¤äÂ»²õ¤È¤¤¤Ã¤¿¼ÂÈï³²¤Ï½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ºô¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤ëºÝ¤ËÅ¾Íî¤·¤¿¤ê¡¢´ÉÍýÍÑÃÏÆâ¤ä¤½¤ÎÀè¤ÎÄà¤ê¶Ø»ß¥¨¥ê¥¢¤Ç»ö¸Î¤ËÁø¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤ò¶¯¤¯´í×ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÉÔË¡¿¯Æþ¤¬ÉÔË¡¿¯Æþ¤ò¸Æ¤Ó¡¢»ÜÀß¤ËÍî½ñ¤¤äÇËÂ»¡¢¥Ü¥äÁû¤®¤Ê¤É¤¬À¸¤¸¤ë¶²¤ì¤â¤¢¤ê¡¢¸·¤Ë¤ªÃÇ¤ê¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ËÜ²»¤Ç¤¹¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë¡È·úÊª¡É¤Ë¿¯Æþ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢Ë¡Åª¥ê¥¹¥¯¤¬À¸¤¸¤ë¶²¤ì
¤Ç¤Ï¡¢Î©Æþ¶Ø»ß¶è°è¤Ø¤ÎÌµÃÇ¿¯Æþ¤Ë¤Ï¡¢Ë¡Åª¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÀÕÇ¤¤¬À¸¤¸¤ë¤Î¤«¡£¼ò¸þÊÛ¸î»Î¤Ï¤Þ¤º¡¢·º»öÀÕÇ¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë²òÀâ¤¹¤ë¡£
¡Ö¥Õ¥§¥ó¥¹¤Ê¤É¤Ç°Ï¤Þ¤ì¤¿ÍÎÁ»ÜÀß¤ÎÉßÃÏÆâ¤Ë¡¢´ÉÍý¼Ô¤Î°Õ»×¤ËÈ¿¤·¤ÆÆþ¤ë¾ì¹ç¡¢·úÂ¤Êª¿¯Æþºá¡Ê·ºË¡130¾ò¡Ë¤¬À®Î©¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
·úÂ¤Êª¿¯Æþºá¤È¤¤¤¦¤È¡¢·úÊª¤ËÆþ¤Ã¤¿¾ì¹ç¤ËÀ®Î©¤¹¤ëÈÈºá¤È¤¤¤¦¥¤¥áー¥¸¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Õ¥§¥ó¥¹¤Ê¤É¤Ç°Ï¤Þ¤ì¤¿ÍÎÁ»ÜÀß¤ÎÉßÃÏÆâ¤ËÌµÃÇ¤Ç¿¯Æþ¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢À®Î©¤¹¤ëÈÈºáÌ¾¤Ï·úÂ¤Êª¿¯Æþºá¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÉßÃÏÆâ¤ËÁ´¤¯·úÊª¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢·úÂ¤Êª¿¯Æþºá¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢·ÚÈÈºáË¡°ãÈ¿¡ÊÆ±Ë¡1¾ò32¹æ°ãÈ¿¡Ë¤È¤·¤Æ·º»öÀÕÇ¤¤òÉé¤¦²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¼¡¤ËÌ±»öÀÕÇ¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¼ò¸þÊÛ¸î»Î¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÀâÌÀ¤¹¤ë¡£
¡ÖÌ±»ö¾å¡¢Äà¤ê¿Í¤Ï¡¢»ÜÀßÂ¦¤ËÂÐ¤·¡¢Àµµ¬¤ËÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¾ì¹ç¤Ë»ÙÊ§¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ë¡¢Æþ¾ìÎÁ¤ä»ÜÀßÍøÍÑÎÁÁêÅö³Û¤ÎÂ»³²Çå½þÀÕÇ¤¤òÉé¤¦²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Äà¤ê¿Í¤¬¥Õ¥§¥ó¥¹¤ò²õ¤·¤ÆÅö³ºÉßÃÏÆâ¤Ë¿¯Æþ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢»ÜÀßÂ¦¤ÎÀßÈ÷¤òÇËÂ»¤µ¤»¤Æ¿¯Æþ¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¤½¤Î½¤Á¶ÈñÍÑÅù¤ÎÂ»³²Çå½þÀÕÇ¤¤òÉé¤¦²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Äà¤ê¿Í¤ÎÍøÍÑ¤Ë¤è¤ê¡¢»ÜÀß¤Î±Ä¶È¤Ë»Ù¾ã¤òµÚ¤Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢±Ä¶ÈÂ»³²¤È¤·¤Æ¡¢°ìÄê¤Î¶â³Û¤òÀÁµá¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¡Ö22Ëü±ß¡ß²ó¿ô¡×¤¬¤½¤Î¤Þ¤ÞÇ§¤á¤é¤ì¤ë¤È¤Ï¸Â¤é¤Ê¤¤¤¬¡Ä
¤¿¤À¤·¡Ö22Ëü±ß¡ß²ó¿ô¡×¤ÎÀÁµá¤¬¤½¤Ã¤¯¤ê¤½¤Î¤Þ¤ÞÇ§¤á¤é¤ì¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¡£
¡Öº£²ó¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢´ÉÍý¼Ô¤¬·Ù¹ðÊ¸¤Ê¤É¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡Ø22Ëü±ß¡ß²ó¿ô¤Î»ÜÀßÍøÍÑÎÁ¤òÀÁµá¤¹¤ë¡Ù¤È·Ù¹ð¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢ºÛÈ½¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢ÅöÁ³¤Ë´ÉÍý¼Ô¤Î¸À¤¤Ê¬¤É¤ª¤ê¤Î»ÜÀßÍøÍÑÎÁ¤ÎÀÁµá¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
´ÉÍý¼ÔÂ¦¤¬¿¯Æþ¼Ô¤ËÂÐ¤·¤ÆÀÁµá¤Ç¤¤ë»ÜÀßÍøÍÑÎÁ¤ÏËÜÍè¡¢¿¯Æþ¼Ô¤¬Àµµ¬¤ËÍøÍÑ¤·¤¿¾ì¹ç¤ËÉéÃ´¤¹¤Ù¤¤Ç¤¢¤Ã¤¿»ÜÀßÍøÍÑÎÁ¶â¤Ë¸Â¤é¤ì¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡×¡Ê¼ò¸þÊÛ¸î»Î¡Ë
¤Ç¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¶â³Û¤Ï·è¤Þ¤ë¤Î¤«¡£¼ò¸þÊÛ¸î»Î¤Ï°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë²òÀâ¤¹¤ë¡£
¡Ö¤½¤Î¶â³Û¤Ï¡¢ÌµÃÇ¤ÇÍøÍÑ¤·¤¿»ÜÀß¤ÎÀßÈ÷¡¢ÍøÍÑÊýË¡¡¢ÍøÍÑ»þ´ÖÅù¤ò¤â¤È¤ËÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
Ã¼Åª¤Ë¤¤¤¨¤Ð¡¢¿¯Æþ¼Ô¤¬ÌµÃÇ¤ÇÍøÍÑ¤·¤¿¼ÂÂÖ¤ËÂ¨¤·¤ÆÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢»ÜÀßÂ¦¤¬¼çÄ¥¤¹¤ë¶â³Û¤¬¡¢¼ÂÂÖ¤Ë¤½¤°¤ï¤Ê¤¤¹â³Û¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¼ÂÂÖ¤ËÂ¨¤·¤¿¸ÂÅÙ¤Ç¤·¤«Ç§¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×
¤Ä¤Þ¤ê¡¢ºÛÈ½½ê¤ÏÌµÃÇÍøÍÑ¤Î¶ñÂÎÅª¤Ê¾õ¶·¤ò¸«¤Æ¡¢¡Ö¤½¤Î¹Ô°Ù¤Ë¸«¹ç¤¦¶â³Û¡×¤òÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡ÖËÜ·ï¤Ç¡¢²¾¤Ë»ÜÀß´ÉÍý¼ÔÂ¦¤¬¡¢ÌµÃÇ¤Ç¿¯Æþ¤·¤¿Äà¤ê¿Í¤ËÂÐ¤·¤ÆÀÁµá¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¤½¤ÎÄà¤ê¿Í¤¬¤É¤ÎÄøÅÙÌµÃÇ¤ÇÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ÀÁµá¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡¢»ÜÀßÍøÍÑÎÁ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤Î¤Û¤«¤Ë¤âÂ»³²¤¬È¯À¸¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¤½¤ÎÊ¬¤â´Þ¤á¤Æ»ÙÊ§¤¦É¬Í×¤¬À¸¤¸¤ë¤Î¤ÇÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡×¡Ê¼ò¸þÊÛ¸î»Î¡Ë