辻希美、電気圧力鍋で調理した夕飯公開「簡単でボリューミー」「食欲そそられる」と反響
【モデルプレス＝2026/01/22】タレントの辻希美が1月21日、自身のInstagramストーリーズを更新。電気圧力鍋で調理した夕飯を公開した。
【写真】5児のママタレ「簡単でボリューミー」塊肉＆野菜で作った夕飯スペアリブ
辻は「夕飯はスペアリブ」とコメント。電気圧力鍋の中で野菜と一緒に煮込まれたスペアリブの写真を公開した。
この投稿に、「美味しそう」「食欲そそられる」「簡単でボリューミー」「野菜もあって栄養バランス満点」「レシピ教えてほしい」などの声が上がっている。
辻は、俳優の杉浦太陽と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、2010年には長男・青空（せいあ）くん、2013年3月には次男・昊空（そら）くん、2018年12月に三男の幸空（こあ）くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空（ゆめあ）ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】5児のママタレ「簡単でボリューミー」塊肉＆野菜で作った夕飯スペアリブ
◆辻希美、電気圧力鍋調理の夕飯公開
辻は「夕飯はスペアリブ」とコメント。電気圧力鍋の中で野菜と一緒に煮込まれたスペアリブの写真を公開した。
◆辻希美の投稿に反響
この投稿に、「美味しそう」「食欲そそられる」「簡単でボリューミー」「野菜もあって栄養バランス満点」「レシピ教えてほしい」などの声が上がっている。
辻は、俳優の杉浦太陽と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、2010年には長男・青空（せいあ）くん、2013年3月には次男・昊空（そら）くん、2018年12月に三男の幸空（こあ）くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空（ゆめあ）ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】